Slapp svensk rettspraksis medfører at utvisningsdømte voldtektsmenn kan fortsette å begå lovbrudd på svensk jord.

Natt til 21. august ble en svensk kvinne brutalt voldtatt ved en gravlund sentralt i Stockholm. Kvinnen var sterkt beruset og hadde fått såkalt «blackout». Det første hun husker er at hun lå med hodet mellom to gravsteiner, med en mann over seg som tok kvelertak på henne.

Mannen heter Fatah Ghazi, er 27 år gammel, og kommer fra Marokko.

Protesterte

Kvinnen forsøkte å gjøre motstand. Hun skrek og ba mannen om å slutte.

– Om du ikke er stille, så blir du kanskje neste person som er under bakken, svarte den 27 år gamle innvandreren, med henvisning til de begravede på stedet.

Deretter voldtok han kvinnen, vaginalt og analt.

Fryktet for sitt liv

Ifølge dommen, som er gjengitt av nettstedet Fria Tider, har kvinne fortalt at hun ba mannen om å ikke kvele henne, fordi hun tenkte at hun kunne dø om han gjorde det, men at dersom han bare voldtok henne, så kunne hun flykte etterpå.

Voldtektsmannen ble filmet på overvåkningskameraer, og kunne senere pågripes og siktes. Nå er han dømt til 2 år og 6 måneder i fengsel for voldtekt og hærverk. Han kastet også stein på en bil samme kveld.

Utvist to ganger før

Fatah Ghazi har tidligere blitt straffeforfulgt for en rekke andre lovbrudd, og er blitt dømt til utvisning to ganger. Dette til tross, han har blitt værende i Sverige.

Det heter i dommen at man ikke har kunnet sende mannen ut av Sverige, fordi Marokko ikke har villet ta ham imot. Han har fått avslag på sin asylsøknad i Sverige.

Ghazi skal ha voldtatt flere svenske kvinner under sin tid i landet.

Nå er han dømt til utvisning for tredje gang. Utvisningen er likevel begrenset. Han er velkommen til Sverige igjen i 2030.

