annonse

annonse

Tybring-Gjedde har sittet på Stortinget siden 2005, men krefter i Frp ønsker å fjerne ham, ifølge kilder TV 2 angivelig har snakket med.

Før nedleggelsen av Oslo Frp og ekskluderingen av Geir Ugland Jacobsen var Siv Jensen innstilt på topp av stortingsvalgslisten, med Christian Tybring-Gjedde på andreplass og Aina Stenersen på tredje. Carl I. Hagen var vraket i den endelige innstillingen.

Carl I. Hagen varslet da at han ville stille til kampvotering mot Stenersen om tredjeplassen. Geir Ugland Jacobsen stilte seg bak Hagen, og ville fremme ham som motkandidat.

annonse

Ugland Jacobsens uttalte mål var å få nasjonalkonservative meningsfeller på topp.

Prøver Siv Jensen å sette Hagen opp mot Tybring-Gjedde?

TV 2s sak antyder at det foregår et spill hvor Carl I. Hagen, som har vært i samme leir som Ugland Jacobsen og Christian Tybring-Gjedde, blir foreslått på andreplassen som alternativ til Tybring-Gjedde.

annonse

Christian Tybring-Gjedde var den som først gikk ut og lanserte en ny nasjonal konservativ kurs for partiet etter valgnederlaget i 2019. Han ville fjerne «liberalistisk» fra partiprogrammet. Dette ble nestemt i Frps sentralstyre.

Les også: Er det så smart å snakke ned partikamerater?

Nestleder Sylvi Listhaug ga klart uttrykk for at partiledelsen ønsker å ha med Carl I Hagen, videre selv etter at Ugland Jacobsen ble ekskludert i forrige uke.

– Vi ønsker virkelig han skal stå på videre. Han er nominert i Oppland, og han har også lansert seg som kandidat i Oslo. Det er viktig for oss at han er med på laget videre, sa Listhaug til VG.

«Tybring-Gjedde, derimot, ble ikke invitert med videre på samme måte,» skriver TV 2.

Om Tybring-Gjedde sa Listhaug kun dette:

annonse

– Han er også en kandidat til stortingslisten i Frp og medlem av stortingsgruppen. Vi ønsker alle gode krefter med videre, som faktisk ønsker å dra dette partiet opp, samle partiet og styrke omdømmet, i stedet for å prøve å splitte oss i fløyer eller hva man prøver på.

Hvorfor Tybring-Gjedde?

TV 2 skriver ikke hvorfor Siv Jensen og sentralstyret virker å ha blikket rettet mot å fjerne Christian Tybring-Gjedde spesielt. Men også uttalelse som er gitt av andre tyder på halvhjertet støtte.

– Hvis medlemmene i Oslo Frp ønsker Tybring-Gjedde, er det naturlig at han står på den plassen, sa Ketil Solvik-Olsen til Aftenposten for et par dager siden.

Solvik-Olsen ville ikke selv gi denne støtten.

Flere har pekt på Siv Jensens trekk med å la de mest konservative og innvandringskritiske stemmene, som Jon Helgheim, Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug være de som er bødler og fronter utrenskningene av sine egne mest trofaste meningsfeller. Jensen har på den måten også nøytralisert Sylvi Listhaug som en utfordrer til sin egen lederposisjon. Listhaug har blitt kraftig kritisert av sitt eget «grunnfjell» de siste dagene. De er dypt skuffet over hennes «svik» mot egen overbevisning.

Noen har trukket frem spekulasjonene for noen år siden om at Tybring-Gjedde var med på en middag for å stifte et nytt parti, noe han selv har benektet. Denne middagene i august 2016 var også Helge Lurås med på. Han beskriver det som skjedde i boken Veien til Resett, som kom ut i 2019.

Det var HRS-kvinnene Rita Karlsen og Hege Storhaug som var drivkreftene bak initiativet til et nytt politisk parti, slik Lurås oppfattet det. Han skriver følgende om tilstedeværelsen til Christian Tybring-Gjedde og kona Ingvil på middagen:

«Begge sa noen ord, men det var ikke godt å si hva de tenkte om et eventuelt nytt parti.»

Til stede var også finansmannen Jan Petter Sissener, som også antas å være den som tipset mediene om middagene, som ble holdt hjemme hos Mikkel Dobloug.

Lurås skriver også at det var den middagen som førte ham sammen med Dobloug og som dermed la grunnlaget for etableringen av Resett.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474