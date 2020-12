annonse

I en domstol i Canada må du heretter erklære om du vil tituleres som han, hun, den, de eller et annet foretrukket pronomen, under rettssak.

For å få transpersoner til å føle seg mer inkluderte, har Provincial Court of British Columbia, der det behandles straffesaker, samt sivilrettslige saker og saker som har med familiespørsmål å gjøre, besluttet at advokater, deres klienter og alle som taler for domstolen må oppgi sine pronomen når de presenterer seg selv.

Pronomen er en ordklasse som består av ord som enten viser til noe i selve talesituasjonen, eller står i stedet for eller peker tilbake på et substantiv. Pronomenet viser til en eller flere personer, et eller flere subjekter eller objekter, og kan være hun, han, henne, ham, den, vi eller det.

De/dem

I en pressemelding oppgir domstolen i British Columbia et eksempel på hva en slik obligatorisk personlig presentasjon kan inneholde:

«My name is Ms. Jane Lee, spelled L-E-E. I use she/her pronouns. I am the lawyer for Mx. Joe Carter who uses they/them pronouns.»

Mx. er en kjønnsnøytral tittel.

Vil unngå irettesettelser

Endringen ble innført etter et krav fra hoveddommer Melissa Gillespie. Det er hevdet at endringen vil forbedre transpersoners opplevelse av rettssystemet, i tillegg til at den vil hjelpe til med å unngå misforståelser og behov for irettesettelser når noen blir tiltalt med «feil» pronomen.

Lisa Nevens, en advokat i Vancouver, ønsker beslutningen velkommen. Nevens er selv såkalt ikke-binær, noe som betyr at vedkommende hverken oppfatter seg selv som mann eller kvinne.

