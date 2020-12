annonse

Empati finnes naturlig hos små barn og alle mulige dyrearter. Det er stor faglig enighet om at empati er en medfødt egenskap, og at den kan brytes ned eller videreutvikles av erfaringer.

Vi har en regjering som ikke har forstått dette. Den bevilger årlig 1,2 millioner kroner til jaktopplæring i barnehager og skoler, for å inspirere barn til å bli jegere. Slik skal neste generasjon læres opp til å ta del i nedskytingen av naturens dyr – blant annet rødlista arter som kan være borte når barna når voksen alder.

Vi har en landbruksminister som jobber for å få flere ut på jakt. Hennes bekymring gjelder ikke dyrene som blir skadeskutt, men at folk skal være redde for å skyte på “levende ting”. Selv deltar hun i rådyrjakt, og hun uttalte overfor TV 2 – mens hun satt på post og ventet på at rådyret skulle jages i hennes retning – at hun håpet at hun fikk skyte et rådyr. Hun hadde ingen tanke for rådyrets opplevelse, bare sin egen.

Det er tydelig lett å glemme hvordan jakt og slakt oppleves for dyrene. For dem er det forstyrrelser i mor-barn relasjoner, frykt, smerte og død. Bare en sjelden gang kommer dyrenes opplevelser frem. I høst hørte vi om rådyret med avskutt kjeve og spiserør som stilte seg opp utenfor et hus og pep om hjelp. Vi hørte om fugler som ble funnet med avskutt vinge og nebb. Små påminninger om de store lidelsene som jakta kan medføre for dyrene.

Gjennom skjulte opptak fra norske grisefjøs og slakterier har vi i år fått bekreftet at den oppskrytte norske dyrevelferden slett ikke er så god. Vold mot dyr i fjøs og brutal behandling av dyr på slakterier, der de drives frem med slag og elektriske støt og spyles i ansiktet for å stå i ro for boltepistolen, eller kveles i gassgraver – er hverdagen i Norge. Millioner av dyr lever innestengt på minimal plass og får aldri oppleve dagslys og frisk luft. Et par hundre tusen av disse dyrene drepes hver dag i norske slakterier. Hver eneste av dem føler frykt og smerte.

Empati er ingen selvfølge. Ved at barn tidlig tar del i prosessen med å ta liv – fra å finne meitemark til fiskekroken og til å slakte sau og elg på låven, formes de til å bli mennesker som ser på dyrenes opplevelser og interesser som underordnet deres egne. Sannsynligheten er da stor for at de vil se det hele kun fra en side – sin egen.

Hvis det skal være åndsfrihet i skolen bør barn få velge sitt eget verdisyn ut fra egne forutsetninger, ikke indoktrineres med de holdninger og det tankemønster som voksne mener at de bør ha. Regjeringen bør heller gi støtte til positive tiltak for dyr og natur. Barns medfødte evne til empati bør utvikles, ikke brytes ned.

Barn trenger ikke forskning for å vite at dyr føler og lider på tilsvarende måte som oss, og at deres livsønske er stort. Det er en barnelærdom som ikke må læres bort. Da får vi et samfunn uten empati for dyr, og dermed også mindre empati for mennesker. De to elementene henger nøye sammen.

