Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler får vaksinedoser fra den aller første leveransen.

Det er overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet, som opplyser om dette på en pressekonferanse tirsdag morgen, skriver NTB.

Den første vaksineleveransen kommer til Norge den 26. desember. Den er på i underkant av 10.000 doser. Neste leveranse kommer 28. desember.

– Da er det i underkant av 35.000 doser som kommer til Norge i romjula. Deretter vil vi ha ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser til Norge, sier Stuwitz Berg.

– Vi planlegger å starte opp videre vaksinering fra uke 1 for kommuner som er klare for det, og deretter vil vi levere til alle kommuner ukentlig for de aller fleste. Dette er en krevende jobb på mange nivåer, og ikke minst for kommunene som skal gjøre den store jobben med å vaksinere. Kommunene må selv starte vaksineringen når de er klare for det, sier overlegen.

De første vaksinene i Sarpsborg blir satt 28. desember, og helsesjef Øivind Werner Johansen, er forberedt.

– Vi er veldig glad for at vi får vaksiner som en av de første kommunene. Vi er godt forberedt og har gode planer for hvordan vaksineringen skal gjennomføres, sier han.

