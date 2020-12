annonse

annonse

En høytstående menneskerettighetsekspert i FN oppfordrer USAs avtroppende president Donald Trump om å benåde WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange.

Nils Melzer, som jobber mot tortur og andre former for umenneskelig behandling verden rundt, har sendt president Trump et åpent brev.

Les også: Trump lovet å benåde Assange

annonse

– Herr president, ved å benåde herr Assange, vil du sende et tydelig budskap om rettferdighet, sannhet og medmenneskelighet til det amerikanske folk og til verden, skriver Melzer og fortsetter:

– Du vil rehabilitere en tapper mann som har lidd under urettferdighet, forfølgelse og ydmykelse i over ti år, bare for å ha fortalt sannheten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474