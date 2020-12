annonse

Christian Tybring-Gjedde er innstilt på 2. plass på Oslo Frps stortingsliste. Men tidligere mandag skrev TV 2 at «krefter i Frp ønsker å fjerne ham».

Dette følger fra ekskluderingen av Geir Ugland Jacobsen i forrige uke. Samtidig tok også sentrale partifolk avstand fra begrepet «nasjonalkonservativ», som Tybring-Gjedde tidligere har tatt til orde for.

Det ble lagt merke til at Sylvi Listhaug, Jon Helgheim og Per-Willy Amundsen ble sendt ut av Frp-leder Siv Jensen for å forsvare ekskluderingen. Christian Tybring-Gjedde uttalte på sin side at han var «sjokkert».

Flere har meldt seg ut av Frp de siste dagene, også sentrale folk. I kommentarfeltet har det kokt av kritikk mot Frp-ledelse som har blitt beskyldt for å vende partiet vekk fra den kursen grunnlegger Anders Lange og nestor Carl I. Hagen tok partiet.

Til nyhetene om den angivelige interne kampanjen for også å skyve ut Christian Tybring-Gjedde fra ganske sikker stortingsplass, er det ytterligere kritikk. På Resetts Facebook-side har det strømmet inn med kommentarer:

– Kvitter seg med flinke folk, kvitter de seg med folk som stemmer på dem også…!! sier en.

– De som er i mot FRP gleder seg. De som støtter FRP – regner med at dette i såfall blir en av de siste spikrene i kista, sier en annen.

– Visst det skjer så må han starte eget parti ! Garantert mange medlemer som følger ham med dette . Å det blir de som er de beste og stabile som er i FRP . DET VIL SI HAN FÅR MED SEG GRUNNFJELLET I PARTIET.

– Tybring-Gjedde en av Frp sine beste talsmenn. Slike som han burde partiet ta godt vare på, heter det også.

I skrivende stund er det mer enn 100 kommentarer på Facebook-siden. Også i kommentarfeltet til Resett koker det:

– Ja, nå vet vi de har ett dødsønske. Tybring-Gjedde er den enste som kunne finne støtte i grunnfjellet, vi som var trofaste velgere i så mange år, skriver profilen «W.Kirkehøyden».

– La oss håpe at han stifter et nytt parti. Han får min stemme, sier «Bjørn E».

– Dolkesjø 2 er i gang. Originalen var for å tilpasse seg Høyre og EU, men i oppfølgeren skal partiet tydeligvis tilpasse seg V, KrF, Mdg og Rødt.

Men det finnes unntak. Noen antyder at den «nasjonalkonservative» delen av Frps velgermasse allerede har forlatt partiet:

– FrP er et svært oppegående parti som ligger over 10% og er ikke i en krise. De nasjonalkonservative har dratt for lege siden, og det merkverdige er at ingen merket at de dro, skriver «Liberty Norway».

Det advares også mot å stifte nye partier:

– Det er fra før av ca. 25 nasjonalkonservative partier som ingen husker navnet på, så det er utvilsomt ingen grunn til å danne et nytt parti for de nasjonalkonservative taperne, skriver samme profil.

Og på TV 2s Facebook-side er de som kommentere ganske splittet mellom kritikk mot og støtte til Tybring-Gjedde.

– Ja, da får de jo kvittet seg med siste rest av fornuftige og dyktige politikere. Så da går FrP den sikre ruten mot undergang, skriver en.

– Da har vel Jensen fått det som hun vil da. Hun klarte jo å dressere Listhaug så da er alt i boks.

Så kritikken:

– Hadde jo vært fantastisk å fått fjernet skrotet, skriver en.

– Ikke noe stort tap i norsk politikk, skriver en annen.

Christian Tybring-Gjedde har så langt ikke uttalt seg om saken.

