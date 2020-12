annonse

Lederen for Husets etterretningskomités, demokraten Adam Schiff, mener Donald Trump ikke har «noe moralsk kompass» og at presidenten vurderer et «militærkupp».

Schiff kom med kommentarene søndag i et intervju på MSNBCs «Weekend» med programleder Alex Witt.

– Er det noen sjanse for at Joe Biden ikke vil bli validert som vinner av dette valget?, spurte Witt.

– Det er ingen sjanse for det. Men det er en sjanse for at presidenten forårsaker sivile uroligheter er hvis han oppfordrer sine støttespillere til å komme ned til Kongressen 6. januar, svarte demokraten fra California og la til:

– I tillegg, selv om å utfordre resultatet i Kongressen vil mislykkes, vil det gi et nytt kroppsslag til vårt demokrati. Alt dette vil gjøre langvarig skade på landet vårt. Presidenten skaper gjennom sine handlinger en permanent klasse av borgere som mener at valget ble stjålet når det ikke er tilfellet.

«Militærkupp»

Programleder Witt viste deretter til Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns mulige oppfordring til å bruke militæret til å holde nyvalg i flere av vippestatene som Trump tapte i november.

– En rekke nye rapporter beskriver detaljene om hvor langt presidenten angivelig var villig til å gå for å gjøre om på valgresultatet. Jeg vil spille for deg noen råd Michael Flynn har gitt ham. La oss ta en titt, sa Witt, og viste frem følgende klipp til publikum:

– Trump vil kunne gi ordre i svingstatene, og hvis han vil, hente inn militære kapasiteter og utplassere dem i disse statene og i utgangspunktet gjennomføre nyvalg i hver av disse statene. Det er ikke uten sidestykke. Det finnes folk som snakker om unntakstilstand. Unntakstilstand har blitt innført 64 ganger, sier general Flynn i intervjuet med Newsmax.

– Jeg må si at jeg blir lamslått hver gang jeg ser Michael Flynn og tenker på at mannen var sjefen for Etterretningsforsvarsbyrået (Defense Intelligence Agency). Det han mener er helt normalt, helt vanlig, og gjort seksti-og-noen-ganger i historien, er et militærkupp. Det er det han snakker om, sa Schiff etter å ha sett intervjuet.

– Jeg har unngått å bruke ordet «kupp» for å beskrive Trumps forsøk på å føre disse falske søksmålene og komme med disse falske påstandene, men det Flynn snakker om er et militærkupp. Det kan ha blitt gjort 60 ganger i historien, men da har det blitt gjort av diktatorer over hele verden, ikke i USA, la han til.

Uten moralsk kompass

Schiff rettet avslutningsvis hardt skyts mot USAs 45. president, som han mener holder på med å påføre det amerikanske demokratiet stor skade.

– Kunne presidenten gjøre det? Jeg tror ikke menneskene rundt presidenten kommer til å gå med på det. Det ville mislykkes. Men det ville ha vært et ekstra ødeleggende slag for demokratiet vårt, sa han.

– Det faktum at de vurderer dette er hinsides alt. Men igjen, dette er en mann som ikke har noe moralsk kompass. Han vil gjøre alt som folk lar ham komme unna med. Dessverre har han hatt alt for mange støttespillere i sin egen administrasjon og blant republikanerne i Kongressen, og det er dette som avler frem denne typen hensynsløst prat, avsluttet han.

