annonse

annonse

Julegudstjenesten er en viktig tradisjon for mange. I hele landet forsøker kirkene å legge til rette for at folk får oppleve den, selv om pandemien endrer alt.

«Julaftens gudstjenester er dessverre fulltegnet» står det å lese på Kristiansand domkirkes nettsider.

Det holder ikke at døren er høy, og porten er vid. Denne jula får bare 200 kristiansandere komme innenfor for å høre juleevangeliet i domkirken julaften. De er fordelt på fire gudstjenester. Helsedirektoratet har nemlig bestemt at det maks får være inntil 50 personer i kirken av gangen.

annonse

Dette er de nasjonale reglene, men på steder med mye smitte kan det være strengere regler. I Oslo er det for eksempel bare lov med 20 personer i kirken av gangen i jula.

– Det blir en jul i et litt annet toneleie, sier preses Olav Fykse Tveit til NTB.

– Det er atskillig vilje til å prøve noe nytt. Det kan gi en annen juleopplevelse som man kan huske resten av livet, tilføyer kirkens øverste leder.

Alternativer

annonse

Mange steder forbereder menighetene nå alternative arrangementer, som kirkevandring og utegudstjenester. Utendørs er smittefaren ansett å være mindre, og det er lov med opptil 200 mennesker samlet.

Julegudstjenesten i Nidarosdomen julaften blir overført til Vestfrontplassen utenfor, der 200 påmeldte får være til stede. Alle andre kan følge den samme gudstjenesten på NRK.

Mange menigheter strømmer også gudstjenester på nettet, i tillegg til at det i mange kirker holdes flere gudstjenester enn vanlig for at flest mulig kan få med seg julegudstjeneste i sin lokale kirke.

Evangeliet på kunstgressbanen

Kirken i Spydeberg har valgt en annen vri og flytter hele seremonien til kunstgressbanen. Der er det lov med hele 600 deltakere i de fastmonterte setene. Sogneprest Bård Haugstvedt oppfordrer menigheten til droppe finstasen:

– Folk bør kle seg veldig godt. Du trenger ikke å ha fin dressbukse. Du bør ha varme sko og klær. Dette er tross alt et sted i Spydeberg som er kjent for kald vind.

Julegudstjenesten er kortet ned til en drøy halvtime for at folk ikke skal fryse mer enn nødvendig.

annonse

Guds ord på fotballbanen

I Skien har 165 mennesker meldt seg på en julegudstjeneste på fotballbanen Skidarbanen, arrangert av frimenigheten Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Prest Fred Arve Fahre oppfordrer menigheten til å ta med campingstol og pledd.

I Drammen, der det også er mye smitte, kan julegudstjenesten i Bragernes kirke bare ses på nettet. Men både her og mange andre steder er kirkene åpne for besøk eller kirkevandring.

Pesten må ikke forstumme tonene helt. Korsang er lov – så lenge koristene holder to meters avstand seg imellom og til publikum. Det samme gjelder dem som skal spille blåseinstrumenter.

Syng med

Det kan også være lov å være med å synge salmer, men da må man også holde minst to meters avstand.

– I de store kirkene kan det nok gå bra og på utegudstjenestene kan du i hvert fall synge, sier Fykse Tveit.

Med de smitteverntiltakene som er satt i verk, mener Fykse Tveit det er forsvarlig å besøke kirken og delta på gudstjeneste innendørs eller utendørs.

For mange er det også viktig å besøke kirkegården på julaften. Preses oppfordrer folk til å være forsiktig også der og ikke bli stående og skravle med gamle kjente. Gjør som på butikken, oppfordrer preses.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474