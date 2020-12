annonse

En ung kvinnelig industrimekaniker får medhold i Høyesterett etter at hun saksøkte to kunder av bedriften hun arbeidet i for seksuell trakassering.

Kvinnen opplevde på et tidspunkt at en mannlig kunde tok henne på ryggen innunder genseren. På et annet tidspunkt strakk samme mann ut hånden og lot som han skulle ta kvinnen i skrittet.

Saken har vært gjennom flere rettsinnstanser, og Høyesterett skriver at de kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Atferden fra begge kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen, skriver de ifølge NTB.

De to kundene er dømt til å betale oppreisningserstatning med henholdsvis 15.000 og 20.000 kroner.

– Dommen gir veiledning om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering, skriver Høyesterett.

