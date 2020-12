annonse

annonse

Human Rights Service (HRS) har fått statsstøtte siden 2005. I løpet av de årene har det vært utallige artikler i norske medier om nettopp disse pengene. De siste årene har HRS fått 1,8 millioner i året. Det utgjør 0,000119 prosent av det 1515 milliarder store statsbudsjettet.

Jeg tror man har sine ord i behold om man sier at ingen andre budsjettposter blir i samme grad utsatt for den fjerde statsmakts kritiske blikk. Millioner og milliarder flyr ut av statsbudsjettet til klimatiltak, bistand, konsulenter, pressestøtte etc. etc. uten at en eneste journalist bruker fem minutter på det.

Men når det gjelder HRS, som i hovedsak består av to islamkritiske feminister, Hege Storhaug og Rita Karlsen, er allverdens statsstøttede mediefolk på banen, hver uke, året rundt, år etter år.

annonse

Vinklingen på artiklene er stor sett den samme. Journalistene intervjuer noen som er kritiske til HRS, og stiller deretter spørsmål til politikere om hvordan de stiller seg til støtten, hva de vil gjøre for å kutte den, og når det skjer. Hver artikkel er bare variasjoner over samme tema.

Nå sist er det Aftenposten som er ute. Saken er en forunderlig vinkling om at det ikke forelå noen formell avtalle mellom regjeringen og Frp som tilsa at HRS måtte få støtte i budsjettforliket for 2021.

«Regjeringen sa at statsstøtten til Human Rights Service følger av tidligere budsjettavtaler. Det gjør den ikke,» skriver Aftenposten i ingressen.

annonse

Videre:

«Lørdag vedtok Stortinget statsbudsjettet for neste år. 2021-budsjettet er det første etter at Frp forlot regjeringen. Derfor overrasket det mange at Venstre, KrF og Høyre foreslo 1,8 millioner kroner i statsstøtte til omstridte Human Rights Service.»

Og så kommer realiteten, den som har blitt en kamp på viljen løs i norsk offentlighet: «Støtten er viktig for Frp. De andre partiene er egentlig imot.»

Hele det offentlige Norge, samtlige medier som får milliarder i pressestøtte, pluss alle politiske partier med unntak av Frp er imot denne enslige budsjettposten. Vi snakker om ett eneste islamkritisk miljø som får offentlig støtte, og det har det blitt en besettelse for «alle» andre å bli kvitt.

Samtidig, som en del av pakken for å få Venstre til å godkjenne budsjettposten til HRS i 2018 så fikk organisasjoner som kan kalles islam- og innvandringsvennlige plusset på sine budsjetter med 17 millioner slik at den totale støtten til de såkalte «ressursmiljøene» på integreringsfeltet er på i alt 37,5 millioner kroner.

Og det kommer i tillegg til de over 220 millioner kroner islamske trossamfunn får fra stat og kommuner hvert år.

annonse

Årsaken til at regjeringen videreførte støtten i 2021, var at man ikke ønsket å provosere Frp, skriver Aftenposten at kilder i regjeringsapparatet har fortalt dem.

«De borgerlige partiene var blitt enige med Frp om støtte til HRS i alle tidligere budsjetter. Å trekke støtten ville bli oppfattet som en omkamp, var vurderingen.»

Justisminster Monica Mæland (H) som har HRS inne på sitt budsjett vil ikke kommentere saken.

Aftenposten legger på presset:

– Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i hele landet som mener at Human Rights Service bør få penger. Hverken før, nå eller senere», sa Abid Raja til Aftenposten i fjor. Raja er nå valgt til nestleder i Venstre.

Og så Arbeiderpartiet:

«Arbeiderpartiet har ingen problemer med å forplikte seg for 2022. Vinner de rødgrønne valget, vil et nytt flertall kunne vedta endringer i budsjettforslaget Solberg-regjeringen legger frem i oktober.»

– Jeg kan garantere at en Ap-ledet regjering vil fjerne støtten til Human Rights Service i 2022.

Det sier Aps finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, til Aftenposten.

– Det er ikke noe statsbudsjettet skal være med og støtte opp om, sier han.

Kommentar

Norske medier roser seg selv over å være verdens beste. Det er ikke måte på hvor maktkritiske og balanserte de er.

Bare den maniske dekningen og kampanjejournalistikken mot HRS er i seg selv nok til å gjøre deres egne påstander om sin objektivitet til skamme. Antall artikler og deres kampanjepreg står ikke i noe rimelig forhold til de 0,000119 prosentene som HRS utgjør på statsbudsjettet.

annonse

Jeg skal ikke gå god for alt HRS gjør. Noen ganger kan det kanskje fremstå litt ensidig og satt på spissen. Men de har tross alt spesialisert seg på å avdekke ukultur innen islam. Og med tanke på alle som får kastet penger etter seg for å skjønnmale islam og intergreringen, skulle man kunne mene at det også bør brukes noen midler for å balansere norsk offentlighet.

Men ikke for norske journalister. De har bestemt seg for å strupe støtten til HRS. Og mest sannsynlig får de det som de vil fra høsten 2021.

Deretter er det opp til «folket» å ta vare på HRS, slik dere allerede må gjøre det med Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474