En professor i samfunnsøkonomi kommer med en klar korreks til de som tror rike velferdsland har behov for stor flyktninginnvandring.

Noen mener at innvandring fra fattige land kan bli lønnsomt på sikt, og bidra til å demme opp for en aldrende befolkning i rike, vestlige land. Men arbeidsløsheten og sysselsettingsgapet vedvarer mellom innvandrergrupper og innfødte, ifølge svenske Mats Hammarstedt, som er professor i samfunnsøkonomi.

Hammarstedt skriver i en kronikk i den svenske avisen Dagens Industri at vitenskapelige studier av innvandringens påvirkning på Sveriges økonomi er entydige. Den er et gigantisk kostnadssluk, og det vil den fortsette å være.

– Hvert år omfordeler den offentlige sektoren ressurser fra innenriksfødte til utenriksfødte, og den lange tiden det tar for flyktninginnvandrere og deres pårørende å etablere seg på arbeidsmarkedet gjør at flyktninginnvandringen innebærer en kostnad for de offentlige finansene selv i lang tid etter at flyktningene innvandret til Sverige, skriver professoren.

Markant økning

Hammarstedt påpeker at antallet innvandrere fra ikke-vestlige land har økt markant i Sverige. I 2019 var 230.000 av Sveriges innbyggere født i Afrika, mens 780.000 var født i Asia.

Nivået på arbeidsløsheten i disse gruppene var nesten nøyaktig det samme i 2019 som i 2010, til tross for en massiv økning og nær fordobling av disse gruppenes andel av befolkningen på bare 9 år.

Omfattende innvandring og høy arbeidsløshet

De som mener at flyktninginnvandring bare er en kostnad på kort sikt, tar derfor helt feil, ifølge Hammarstedt.

– Med omfattende innvandring og høy arbeidsløshet i de gruppene som vokser i størrelse, er risikoen åpenbar for at det som pleier å benevnes som «lang sikt» aldri innfinner seg for samfunnet. I stedet risikerer problemene å forverres på sikt, ettersom nye mennesker hele tiden skal integreres og arbeidsløsheten i de voksende gruppene stort sett er uforandret, skriver han.

