– En trist dag, sier miljøorganisasjonene.

Den historiske dommen ble kunngjort av landets øverste dommere tirsdag formiddag.

– Høyesterett kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil. Vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst er dermed ikke ugyldig, konkluderte førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg da dommen ble kunngjort tirsdag.

Han fikk støtte av elleve av de 15 dommerne.

– Tung beskjed

Dermed er en snart fem år lang prosess ved veis ende.

– Dette er en veldig tung beskjed og et hardt slag. Høyesterett svikter dagens ungdom, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

– Retten sier at Stortinget har makt til å frata dagens ungdom et levelig miljø. Det er ingen selvfølge at politikerne tar de grepene som må til. Hvor ille skal det bli, hvor redd skal jeg bli for min framtid? sier hun.

– Det er absurd at vår rett til et levelig miljø ikke kan stanse den verste oljeutvinningen. Høyesterett har sviktet fullstendig og hopper bukk ovver klimaansvaret, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

Miljøorganisasjonene skal nå vurdere om saken skal ankes videre til Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

– Vi har ikke annet valg enn å gjøre alt vi kan for å stoppe oljeutvinningen, sier Pleym.

