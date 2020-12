annonse

I kjølevannet av de hektiske protestene etter Black lives matter og rasismeindustriens krav. Vil nå Språkrådet tilpasse vårt snakk, for å gjøre det rasenøytral.

Helt siden slavehandel og kolonisering så har hvithet vært jamfør med privilegert. Hvite har ikke forstått det selv, fordi de er hvite. De kan hevde at de ikke er rasister, men de er likevel en del av strukturell og ubevisst rasisme. Det har nå kommet i søkelyset, og er en del av faget Kritisk hvithetsstudie, som inneholder faggrenene Hvite privilegier og Hvit overlegenhetsideolog.

Statsfinansierte antirasistiske organisasjoner og samfunnsdebattanter som føler rasisme krever at dagligtalen må vaskes, for å luke ut uønskede ord. De mener at uten negative ord så kan ikke rasisme eksistere. Visjonen deres er å skape det rasismeløse samfunn.

Språkrådet presenterer det første forslaget

De foreslår å bytte ut hvit med svak, og stort med sterk. Slik at i dagens rasismefrie snakk så skal man si svak løgn og sterk løgn. Dette har vært et omfattende arbeid, fordi uttrykk må også endres, slik som: «Det finnes fire løgner, sort, hvit, statistisk og forskning». Det skal fra nå av hete: «Svak, sterk, statistisk og forskning».

Språkrådet vedgår at det har vært ressurskrevende og kan ta tid for å få innført alle endringene. Men organisasjonene lover å bistå. De tilbyr seg å følge med på sosiale medier og rapportere alle de som ikke vil endrer språket. Antirasistisk senter, for eksempel har opparbeidet seg en profesjonell kompetanse og kan sette inn nødvendige tiltak, og det på kort varsel.

Språkrådet vil ikke røpe noe mer. Bortsett fra at de snart vil komme med nytale for svart arbeid og svarte penger.

