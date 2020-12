annonse

Kan være her.

Det sier FHI-forsker Geir Bukholm om virusvarianten som skal ha spredd seg kraftig i Storbritannia.

– Viruset kan godt være i Norge nå. Vi vet det er i Danmark, og at det har fulgt med personer fra Storbritannia til Nederland, Island, Australia og muligens Italia, sier FHI-forsker Geir Bukholm til VG.

Danmark analyserer 25 prosent av alle isolatene, altså virusene, mens i Norge tester vi fem prosent. Derfor kan mutasjoner bli oppdaget raskere der, opplyser han.

Varianten kan ifølge britiske fagfolk være 70 prosent mer smittsom enn andre virusvarianter.

– Man ser at mengden virus i personene som er smittet, er mye høyere enn de andre variantene. Det er nok én av forklaringene på at smittsomheten øker, sier Bukholm.

FHI er bekymret for dette viruset fordi denne typen kan øke reproduksjonstallet med 0,4. Norge ligger nå på 0,8, og dermed vil denne varianten øke tallet til 1,2. Det er vesentlig fordi et tall over 1, gjør at hver person smitter mer enn en annen. Dermed kan smitten øke eksponentielt, skriver VG.

Forlenget stans vurderes

Mandag innførte Norge stans for alle direktefly fra Storbritannia. I løpet av tirsdag må det avgjøres om stansen skal fortsette utover lille julaften.

– Det vil bli vurdert i løpet av dagen om man skal opprettholde flyforbudet. Helsedirektoratet gir faglige råd om dette, mens beslutningen tas av regjeringen, opplyser fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

