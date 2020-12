annonse

Tidligere redaktør for Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal, mener Hege Storhaugs nettsted Human Rights Service (HRS) ikke bør få statsstøtte.

De siste dagene har det vært mange artikler i den etablerte norske pressen angående statsstøtten HRS mottar. Flere såkalte samfunnsdebattanter krever at Storhaugs nettsted mister pengestøtten, fordi hun fokuserer på innvandring og islam i Norge.

En av de som er mest sint på regjeringens millionbidrag til HRS er den relativt ukjente journalisten Sven Egil Omdal, som i et nytt NRK-intervju blir omtalt som «medieprofil».

Omdal er rasende på Storhaug fordi hun, ifølge NRK, har «angrepet to norsk-pakistanske søstre som stilte i hijab på programmet Familiekokkene».

– Hege Storhaug har blitt mer radikal den senere tiden. Hun driver krypskytteri, ikke bare mot islam, men nå også mot enkeltmennesker. Storhaug går til angrep på en kvinnes identitet og ikke på meningene hennes. Dette er en forkastelig strategi, sier Omdal til NRK og legger til at regjeringen bør kutte støtten de gir.

– Kloakkbestyrer

Omdal har de siste årene brukt lite tid på å være journalist. I stedet har han vært svært aktiv på Twitter der han har hetset mot personer han ikke liker.

I 2018 stemplet han Resett-redaktør Helge Lurås for en «kloakkbestyrer» og antydet at Resetts lesere var rasister.

Men også andre har fått føle Omdals hatefulle Twitter-meldinger på kroppen.

Da Frps Jøran Kallmyr uttalte at han var bekymret for at private redningsaksjoner i Middelhavet kan lede til økt flyktningstrøm, gikk Omdal til frontalangrep.

– Hvis valget sto mellom å redde en druknende Jøran Kallmyr og å gå på kino, hvilken film ville du sett?, skrev Omdal på twitter.

Twitter-kommentaren er fremdeles ikke fjernet, og i en av kommentarene skriver noen at vedkommende ønsker å se en «direktesendt film der Jøran Kallmyr drukner». Også den kommentaren er fremdeles synlig.

Direktesendt film hvor Jøran kallmyr drukner — andreas (@andreas_omh) July 11, 2019

Hater andres kommentarfelt

Til tross for at Twitter-profilen til Omdal er full av hatefulle meldinger, har han hevdet at både Resetts og andre kommentarfelt er full av «sjikanering».

I en kommentar i Stavanger Aftenblad jublet han da Nettavisen stengte ned sitt kommentarfelt.

– Nettavisen tok til vettet og stenger for hat og hets. Det er forskjell på ytringsfrihet og sjikanefrihet, skrev Omdal om nedstengingen.

