SV-lederen synes lite om bare Ap og Sp i regjering. Han advarer om at det vil bli en sentrumsregjering uten kraft til å forandre.

– Jeg opplever dette valget som viktigere enn noe jeg har vært med på før, sier Lysbakken til Klassekampen.

Nå er det bare ni måneder til valget og han øyner et håp om regjeringsskifte. I over to år har det vært rødgrønt flertall på meningsmålingene. Men det er enda uklart om hvordan en eventuelt regjering vil se ut. Der er partiene uenig.

– Det er ingen tvil om at jeg skulle ønske vi var på et annet sted når det gjelder rødgrønt samarbeid.

Stengte dører blant de rødgrønne får han til å si fra:

– Alle burde være klare til å sette noen kjepphester på stallen og si at det må være politikken som avgjør. Det som er rart med denne debatten er at det sies mye om at man skal snakke om politikk og ikke spill. I realiteten vil en lukke dører for hverandre før en har begynt å snakke om politikk, sier SV-lederen, men han har enda ikke gitt opp håpet:

– Det toget har ikke gått. Vi kan fort få et valgresultat som gjør at flere av disse partiene må snakke sammen.

Trygve Slagsvold Vedum foretrekker en Sp og Ap regjering. Men Lysbakken kaller det Vedums drømmeregjering.

– Det kaller jeg en sentrumsregjering. Det vil være et prosjekt som har som formål ikke å være bundet til venstresida i norsk politikk, og som vil kunne søke støtte fra høyresida når man vil det. Hvis ikke de partiene blir bundet av et samarbeid til venstresida, kommer det ikke til å bli så stor forandring.

