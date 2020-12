annonse

Søksmålet kan tvinge Black Lives Matter (BLM) til å betale erstatninger og reparasjoner for opptøyer som gruppen har støttet i Detroit, som har vist seg til å være de mest destruktive (med tanke på forsikringskrav) i USAs historie.

PJ Media melder at Detroit Will Breathe, en undergruppe av Black Lives Matter, tidligere har saksøkt Detroit for maktmisbruk fra politiet under de George Floyd-relaterte BLM-opptøyene i byen sist sommer. Byen svarte med et motsøksmål, hvor det ble hevdet at Black Lives Matter-gruppen organiserte en «sivil sammensvergelse» for å bevisst drive med opprør, ødelegge eiendom og forstyrre freden.

«Demonstrantene konspirerte ulovlig, ondsinnet og urettmessig med hverandre med den hensikt og for det ulovlige formålet om å forstyrre freden, engasjere seg i voldelig oppførsel, mane til opptøyer, ødelegge offentlig eiendom, motarbeide eller hindre politibetjenter i offentlig tjeneste, og begå voldshandlinger mot byen og politibetjenter i Detroits politidepartement,» heter det i søksmålet.

Søksmålet hevder videre at politibetjenter og byen Detroit «pådro seg skader og ødeleggelser», inkludert fysiske skader, smerter og lidelser, ødeleggelse av eiendom, tap av forretningsmuligheter og mer. Detroit ber derfor domstolen om å tilkjenne «generelle og kompenserende erstatninger lik» tapene som byen har pådratt seg i tillegg til reparasjoner og saksomkostninger, samt en dom som fastslår at Black Lives Matter-gruppen ulovlig konspirerte mot byen.

Detroit viser til flere forskjellige Black Lives Matter-videoer som Detroit Will Breathe har promotert, hvorav flere «viser talere som oppmuntrer til vold eller støtter vold mot politibetjenter, fremmer ødeleggelse og tilgrising av eiendom og forstyrrer livet til innbyggerne i Detroit.»

Ytringsfrihet

Saksøkerne hevder at den første grunnlovsendringen (om ytringsfrihet) ikke beskytter opprørernes handlinger, fordi «protestene i Detroit gjentatte ganger har blitt voldelige, og satt livene til politiet og publikum i fare.» Byen påstår at volden har skadet politibetjenter og forårsaket «sprukne ryggvirvler, kuttskader og hjernerystelser.»

Saken tar derfor også for seg bekymringer rundt første grunnlovsendring (om ytringsfrihet) i USA. På hvilket tidspunkt krysser en demonstrasjon grensen til sammensvergelse for opprør, forstyrrer freden og ødelegger eiendom? Mens mange Antifa- og Black Lives Matter-grupper uten tvil har krysset linjen ved å ta til orde for fysisk vold i navnet til å bekjempe «fascisme» og «rasisme», må domstolene være veldig forsiktige for å unngå å straffe dem som deltar i fredelige demonstrasjoner.

Kontrast

Mens venstreorienterte BLM-støttespillere ofte rettferdiggjør opptøyene med påstander om «institusjonell rasisme» i USA, har de til syvende og sist gått hardest utover svarte amerikanere.

Ødeleggelsene har for eksempel uforholdsmessig rammet afroamerikanere i byene Kenosha, Minneapolis og Chicago. De har ødelagt svarte liv, svarte levebrød og svarte monumenter. Minst 26 amerikanere har dødd under opptøyene, de fleste av dem svarte.

