Donald Trump vil ikke godkjenne den gigantiske og etterlengtede coronakrisepakken Kongressen har vedtatt.

Trump sier i en video på Twitter, at pakken er en skam og må endres slik at hver amerikaner får 2.000 dollar hver, og at støtten til verdenssamfunnet kuttes.

– I løpet av sommeren blokkerte Demokratene på ondsinnet vis en coronakrisepakke. For få måneder siden startet Kongressen forhandlinger om en pakke som er kritisk for det amerikanske folket. Det tok altfor lang tid. Men den pakken de sender til min pult, er en helt annen. For å være ærlig er den en skam, sier Trump.

Den amerikanske presidenten mener krisepakken har lite med coronasituasjonen i USA å gjøre.

– Den kalles en coronakrisepakke, men den har nesten ingenting å gjøre med corona, sier Trump og ramser opp støtte til land som er en del av krisepakken som ble vedtatt av Kongressen.

Trump reagerer på det han oppfatter som forskjellsbehandling av amerikanere kontra ulovlige innvandrere i landet.

– Pakken lar familiemedlemmer av ulovlige innvandrere få langt mer enn hva amerikanerne får. Krisepakken på 900 milliarder gir hardtarbeidende skattebetalere kun 600 dollar hver i krisehjelp, og det blir ikke gitt nok til småbedrifter, særlig restauranter, sier han.

Han forventer at Kongressen kommer opp med noe bedre.

– Jeg ber Kongressen endre dette forslaget og øke det latterlig lave beløpet på 600 dollar til 2.000 dollar, eller 4.000 dollar for par. Jeg ber også Kongressen om umiddelbart å fjerne de sløsende og unødvendige delene av denne pakken, og sende meg en ny pakke, sier Trump.

Han er heller ikke overbevist om at Joe Biden vil ta ansvar rundt denne pakken hvis han blir president.

– Hvis ikke, må den neste administrasjonen gjøre det, og kanskje det blir meg. Og vi kommer til å få det gjort, sier Trump.

I helgen ble Demokratene og Republikanerne endelig enige om en krisepakke verdt hele 900 milliarder dollar. Den ble sendt til president Trump, som altså ikke kommer til å godkjenne den.

Det ser imidlertid ut til at Demokratene kan være villige til å etterkomme ihvertfall noe av Trumps ønsker om endringer i pakken.

– Republikanerne nektet gang på gang å si hvilken sum presidenten ville ha for de personlige sjekkene. Endelig har presidenten godtatt 2.000 dollar. Demokratene er klare til å få dette gjennom i Kongressen. La oss gjøre det, skriver flertallsleder i Kongressen, Nancy Pelosi, på Twitter.

