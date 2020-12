annonse

Hva Norwea og vindkraftutbyggerne tier om fra VTTs undersøkelser om støy fra vindkraftverk Norwea har ved flere anledninger trekt frem en undersøkelse av Finske VTT som «bevis» på at støy fra vindkraftverk, og da i særdeleshet lavfrekvent og infralyd, ikke er noe problem.

Norwea har argumentert i lokalaviser og fagblader, uten særlig motargumentasjon. Utvelgelsen av momenter hos utbygger og deres lobbyister er svært selektiv, derfor er det nødvendig å trekke frem noen enkle punkter i VTTs arbeid som Norwea og utbyggersiden tier om. Målemetode for lavfrekvent og infralyd. VTT er ikke tilfreds med dagens målemetode der dB(A) benyttes.

Måleenheten «Bell» ble utviklet av telefonselskapet Bell for å beskrive kvaliteten på en telefonsamtale og her vektlegges toneområdet som man finner i vanlig tale. Lyd med frekvenser under ca 100Hz blir mer og mer diskriminert, og blir i praksis ikke tatt i betraktning for frekvenser under 35Hz. Når lavfrekvent og infralyd bringes på banen svarer normalt utbyggerne med at de forholder seg til norske lover og regler. Utbyggersiden ønsker ikke en diskusjon om dette er en fornuftig målemetode.

Rapporten VTT-R-00951-11. VTT ser store mangler med dagens målemetode for lyd med lave frekvenser. Allerede i oppsummeringen til VTT-R-00951-11,på side 3 finner man at VTT tar opp dette: «The noise from wind turbines is being measured and described with A-weighted overall sound pressure level LAeq. Because of the characteristics of the wind turbine noise, it is not a sufficient noise indicator. It does not indicate how much temporal variations the measured signal contains. In LAeq the lowest frequencies are also heavily filtered out.»

Videre i kapittel 3.2.1 spesifiseres dette nærmere: «It is simply not possible to describe the important characteristics of wind turbine noise by a single number. In addition the commonly used A-weighting is likely to be incorrectly informative on noise of large wind turbines, because in A-weighting the lowest frequencies are heavily filtered out.» I den samme rapporten, kapittel 3.1 kommer VTT inn på at det i en del land, jeg vil påstå Norge inkludert, ikke tas tilstrekkelig hensyn til lavfrekvent lyd. Vi vet at andre land, deriblant Russland, har benyttet et mye bedre regelverk for lavfrekvent lyd i mange år. VTT sier: «It seems that in some countries low frequency content of noise of wind turbines and its adverse effects on nearby residents are underestimated or even ignored by the local authorities.» ISBN 978-952-287-907-3.

På forsommeren 2020 kom en ny rapport fra VTT; ISBN 978-952-287-907-3. Tittelen er: «Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines».

Allerede her er det litt forskjell på hva rapporten sier og hva vindkraftbransjen forsøker å fremstille. Rapportens navn sier at infralyd ikke kan brukes til å forklare symptomene på at det er problem omkring vindkraftverk. Bransjen derimot forsøker å fremstille det som om vindkraft er helt problemfri, er det noe problem er det menneskene, ikke turbinene, som er problemet. Dette forsøket på å fremstille naboer som problemet finner vi igjen i andre sammenhenger også, som Norconsults helsekonsekvensutredning for Birkenes der rapporten i stor grad mente naboenes holdning var problemet, ikke selve vindkraftanlegget. Avstand til turbinene i undersøkelsen.

Når VTT rapporten brukes som argument for at vindkraft ikke representerer noen problem er nevnes ikke avstand fra respondent til nærmeste turbin. Dette sier rapporten på side 31, under kapittel 3.2.2. «The median distance between the respondent’s home and the closest wind turbine was 6.6 km». Dette alene er nok til å si at hele rapporten er uegnet til å diskutere lyd fra Norske vindkraftverk. Undersøkelsen er altså gjort med deltagere som bor i gjennomsnitt 6,6 km fra en vindturbin. Det er svært forskjellig fra Norge. De fleste menneskene, naboer, som tar opp lyd som problem bor langt under halvparten, ned til en tidel av denne avstanden fra turbiner. Selv risikerer jeg å få turbiner under 1/3 av denne avstanden fra min bolig. Da hjelper det lite at næringslivet eller kommunelegen tror ikke vi vil merke noe til lyden. Terrengegenskaper og dimensjoner Et raskt søk i Google map, og bruk av Google Earth forteller at området der undersøkelsen ble gjennomført var dekket av skog. Satellittbildet til høyre viser Santavuori vindkraftverk i Ilmajoki. Skogene som omgir anlegget vil dempe lyden mye bedre en norske fjell og fjorder som reflekterer lyden. Det er vanskelig å hevde terrengegenskapene er sammenlignbare mellom Finske skoger og Norske fjell og fjorder. VTTs rapport bygger på data fra tre vindkraftverk i Finland.

Størrelsen på turbinene i disse anleggene er noe mindre en anleggene under bygging i Norge. Dette, i kombinasjon med terrengegenskaper, gjør at undersøkelsen er lite relevant for norske forhold. Lydinntrykk for de som bor nær inntil et vindkraftverk. Rapporten konkluderer med at de som bor nær, omkring 1.5 km og mindre fra et vindkraftverk vil oppleve et lydtrykket innomhus som minner om det man finner i typiske bystrøk. Dette tier Norwea og resten av utbyrrers lobbyister med.

I kapittel 6, konklusjon, side 77 sies det: «Wind power plants changed the sound environment of dwellings in an urban direction: the long-term immission measurements in houses located near (approximately 1.5 km away) wind power plants showed that both the infrasound levels and the relative loudness perceived by the human ear were similar to the levels occurring typically in an urban environments.» Tar man med i beregningen at terrengegenskaper er annerledes i store deler av Norge og at dagens turbiner er noe større en de som inngår i undersøkelsen er det grunn til å tro at grensen på 1.5 km for bylignende støy kan trekkes enda lenger bort en grensen de setter på omkring 1.5 km.

