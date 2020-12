annonse

Demokratene har igangsatt en sjarmoffensiv for å lokke til seg fedrelandssinnede Frp-ere som flykter fra Siv Jensen. Men nå møter de konkurranse fra Nye Borgerlige, som også kaller seg nasjonalkonservative.



To nasjonalkonservative partier?

Etter at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp ble ekskludert fra Fremskrittspartiet 15. desember, nevnes blant andre Selvstendighetspartiet, NorgesPatriotene og Partiet De Kristne som mulige arvtakere til Frps nasjonalkonservative fløy.

Særlig har Demokratene vært på hugget for å verve Frp-ere som nå motsetter seg Siv Jensens liberalistiske marsjordre. Både hos Resett og TV 2 har partitoppene i Demokratene nærmest oppfordret til en eksodus ut av Fremskrittspartiet.

– Alle som vil sette Norge og nordmenn først er hjertelig velkommen i Demokratene. Alle som vil stoppe globalismen og melde Norge ut av EØS og Schengen-systemet er velkommen, reklamerte nestleder Vidar Kleppe på TV 2. Fremstøtet ble raskt fulgt opp av partileder Makvan Kasheikal med et meningsinnlegg hos Resett.

Nå tar imidlertid Nye Borgerlige opp kampen mot Demokratene. Bak partiet står Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som i 2016 ble kastet ut fra Demokratene etter en opprivende strid om ledervervet. Vi kommer tilbake til dette senere i saken.

En tid etter bruddet drev Kjærner-Strømberg det konkurrerende nettstedet Democratene.no – med c – før han samme år stiftet Nye Borgerlige.

Mens Nye Borgerliges vedtekter slår fast at partiet er nasjonalkonservativt, nøyer Demokratenes vedtekter seg med den løsere betegnelsen «nasjonalt folkeparti», som ikke forplikter partiet til å ta stilling til en konkret ideologisk retning.

Demokratenes vaghet er ikke tilfeldig. Lenge var medlemmene delt på midten om partiet skulle ha en erklært ideologi eller fokusere mer på nasjonale interesser på et mer pragmatisk grunnlag. Til slutt var det ikke-ideologene som vant tautrekkingen.

Varsler flere Frp-overganger



I striden mellom liberalistene og de nasjonalkonservative i Fremskrittspartiet havnet Nye Borgerlige plutselig i medienes søkelys etter at tillitsvalgte i Nordre Aker Frp varslet overgang til Nye Borgerlige hvis Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert.

Etter et stort TV 2-oppslag 4. desember opplevde Nye Borgerlige økt medlemsvekst. Før oppslaget hadde partiet angivelig 867 medlemmer. Nå hevder Kim Steinar Kjærner-Strømberg overfor Resett at tallet har steget med over 65 prosent.

– Etter eksklusjonen av Jacobsen har både Demokratene i Norge og andre partier hevet seg inn i kampen om Frps nasjonalkonservative medlemmer. Hvorfor bør disse heller velge Nye Borgerlige, Kjærner-Strømberg?

– Jeg har liten lyst å «nedsnakke» andre partier, men vil påpeke en markant forskjell. Nye Borgerlige er så vidt meg bekjent det eneste partiet som i vedtekter og prinsipprogram omtaler seg som et nasjonalkonservativt parti, svarer Kjærner-Strømberg til det.

Mandag kunne Resett som første norske avis melde at en tillitsvalgt i Fremskrittspartiet går over til Nye Borgerlige, nemlig Hans A. Kielland Aanesen, nestleder i Nordre Aker Frp og medlem av bydelsutvalget samme sted.

Nå varsler Kjærner-Strømberg at flere overganger fra Frp vil kunngjøres fremover. Samtidig kommer han med et lite stikk mot tidligere partikolleger i Demokratene:

– Nylig har vi sittet i samtaler med Frp-ere. Derfor har vi sittet stille i båten mens andre partier har vært ute i mediene, sier Kjærner-Strømberg til Resett.

Det gjenstår imidlertid å se om Nye Borgerlige og Demokratene kommer til å konkurrere mot hverandre som nasjonalkonservative partier eller legge gamle feider bak seg og slå seg sammen. Det sistnevnte ivrer nyslått NB-medlem Aanesen for.

– Jeg håper på en større sammenslåing av de mange små, fragmenterte småpartiene som har FrPs opprinnelige ryggrad i seg, sa Aanesen i en kort uttalelse til Resett mandag.

Tjener på bråket

Kim Steinar Kjærner-Strømberg kan gni seg i hendene hvis bråket i Fremskrittspartiet fortsetter og kanskje eskalerer. Resett har derfor stilt Strømberg noen spørsmål om bikkjeslagsmålet i det som en gang het Anders Langes Parti.

– Tror du et rendyrket liberalistisk Frp har en fremtid i Norge, eller vil eksklusjonen av de nasjonalkonservative heller fremskynde partiets nedgang?

– FrP har valgt å plassere seg i sentrum i norsk politikk sammen med andre partier som definerer seg som liberalistiske. Det er et langt smalere «marked». Tiden vil vise hva som blir resultatet av lavere takhøyde og ekskludering av konservative.

– Tror du nasjonalkonservatisme var den virkelige grunnen til eksklusjonen av Jacobsen, eller var eksklusjonen mer en straff for å ha utfordret Siv Jensens stortingsplass og dermed maktposisjon i partiet?

– Dette har vært en langvarig strid i FrP om hvilken politisk ideologi som hører hjemme der. Vi vet fra fjernsynsintervjuet med partisjef Siv Jensen på TV 2 i sommer at hun gav klar melding til de konservative om at FrP er liberalistisk folkeparti. Dette forsterket seg ytterligere ved siste årsmøte i FrP, hvor det var tydelig at et politisk ideologisk skisme var på vei, mener Kjærner-Strømberg, og fortsetter:

– At fylkesleder ble ekskludert og fylkesstyre avsatt er et resultat av denne striden. Jeg tror, det er min teori, at partileder Siv Jensen vil rendyrke liberalismen, og da får man to valg: Enten er du med eller rett ut.

– Sylvi Listhaug har uttalt at ordet nasjonalkonservatisme gir henne frysninger fordi det minner om nasjonalsosialisme. Hva tenker du om dette som leder av et nasjonalkonservativt parti?

– Jeg mener at det er historieløst av Sylvi Listhaug å «brunbeise» et parti som Nye Borgerlige. Vi er et parti som kjemper for stengte grenser, sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, med andre ord mindre stat og mer menneske! Dette er stikk i strid med kollektivismen som finnes i nasjonalsosialismen.

– Jeg vil minne om at liberalister, liberale, sosialister og kommunister søkte tilflukt i Storbritannia under andre verdenskrig, under konservativ statsminister Winston Churchill, som var oppdratt i «one-nation conservatism». Jeg håper inderlig at Sylvi Listhaug ikke vil gå inn for å fjerne statuer av konservative politikere, svarer Kjærner-Strømberg.

Den senere tids medgang gir partilederen håp om at 2021 blir startskuddet for en nasjonalkonservativ reisning i Norge. Men fortsatt mangler Nye Borgerlige nok underskrifter til å kunne stille i stortingsvalget neste høst, mens fristen 31. desember bare er dager unna.

– Nye Borgerlige vokser hver dag. Vi har god medlemsvekst, vi har dyktige medlemmer som kjemper for samme politiske mål. Flere dyktige politikere melder seg inn, som nå kan få fullt spillerom for sin politikk, uten frykt for spark på leggen. Jeg tror at valget 2021 vil bli det året vi får konservatisme tilbake på det norske Storting. Det vil skje via Nye Borgerlige, avrunder Kjærner-Strømberg.

Lederstriden i Demokratene

Kim Steinar Kjærner-Strømberg var hovedperson i partilederstriden i Demokratene for snart fem år siden.

I 2016 var optimismen stor i Demokratene da Kjærner-Strømberg lot seg velge til partiets leder. Med en leder som hadde tung næringslivs- og politisk bakgrunn, sågar fra USA, øynet Demokratene en ny vår for partiet.

Jubelen stilnet imidlertid da Morgenbladet mente å avsløre at Kjærner-Strømbergs CV var juks – en anklage som Strømberg fortsatt avviser.

Striden om ledervervet i Demokratene nådde snart partilovnevnden, og gikk helt til topps i departementene, som til slutt gav medhold til Kjærner-Strømbergs motstandere, herunder Kristian Kahrs, Makvan Kasheikal og Vidar Kleppe.

I ettertid har miljøet rundt Demokratene forblitt splittet i synet på Kjærner-Strømberg som en Demokratenes og nasjonalkonservatismens messias.

– Problemet med disse historiene [fra Kjærner-Strømberg] er at de er 100 prosent bløff[.] [Det] finnes også bevis for at grove anonyme trusler mot medlemmer av Demokratene har blitt fremmet fra Kjærner-Strømbergs IP adresse, hevdet Demokratenes informasjonsleder Kristian Kahrs i et innlegg hos Document.no.

– Sommeren 2015 ble denne bedrøvelige virkeligheten [stadig fallende oppslutning] motvillig anerkjent av partiledelsen [i Demokratene]. De gikk da aktivt ut for å rekruttere nytt blod for å få nye impulser og det var på den måte Kim Steinar Kjærner Strømberg kom med i Oslopartiet rett før valget 2015, parerte Erik Gifford, som hadde sittet i programkomiteen.

– Han [Kim Steinar] gjorde en fantastisk innsats. Uten han ville ikke programmet vært ferdig til Landsmøtet i april. Han er meget kunnskapsrik og har en enorm arbeidskapasitet som er meget verdifullt for partiet, la Gifford til.

Hva sier leserne?

6. desember brakte Resett et lengre intervju med Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som mer enn gjerne ville overta Fremskrittspartiets nasjonalkonservative medlemmer.

Både før og etter eksklusjonen av Geir Ugland Jacobsen hadde Resetts lesere delte meninger om hvorvidt Fremskrittspartiet, Demokratene eller Nye Borgerlige er rett parti for å fremme nasjonalkonservatismen i Norge. Flere av leserne er samstemte i at de nasjonalkonservative, patrioter og andre fedrelandssinnede må slå seg sammen for å kunne lykkes.

– Enda et bra parti, som ingen kjenner eksistensen til. Det store spørsmålet er: Hvorfor vokse ingen av disse nasjonalkonservative partiene seg store? Partiprogrammene er stort sett ganske bra. Hva så, undrer «Grensevakt» seg.

– Hvis dette lykkes bør noen snarest også ta initiativet til å inkludere eller fusjonere med en del av de andre nasjonsvennlige partiene også, se litt romslig på situasjonen og tenke på hva som kan forene og samle, foreslår Olav.

– Nye Borgerlige seiler opp til å bli det partiet jeg vil stemme på i 2021. Likte partiprogrammet deres. Etter å ha stemt FrP i “en mannsalder”, så er det slutt. Vil ikke stemme på et liberalistisk, Høyre light, uten ryggrad. Statsbudsjettet og sparkingen av Ugland Jacobsen var de siste dråpene, skriver Asle.

Andre lesere heller imidlertid mot konkurrenter som Selvstendighetspartiet, Demokratene og Partiet De Kristne (PDK).

– Hvorfor ikke styrke seg ennå mer med å slå seg sammen med Erik Selle og PDK? Her må man se stort på det, det er Norges fremtid som nasjon som står på spill, spør «Tante Sofie».

– Nå må alle krefter samles om Demokratene ! bare Vidar Kleppe kan føre landet ut av helvetes gap, tordner «invernes», mens Stephen mener Selvstendighetspartiet er det eneste seriøse alternativet blant de små partiene.

Slik lyder Torgny og Lars’ analyse:

– Små, nasjonalkonservative partier på høyresiden i norsk politikk står i kø for å motta FrP-medlemmer. Nye Borgerlige er bare ett av dem. Vi kan plusse på med PDK, Selvstendighetspartiet, Norgesalliansen, Kystpartiet, Pensjonistpartiet og ikke mindt Demokratene. Dette for å nevne noen av dem.

– Forholdet er imidlertid slik, at disse partiene, sammen med cirka 15 andre småpartier, samler kun cirka 2% av velgerne! Til sammen! Fragmenteringen er derfor kun til skade for den nasjonalkonservative siden i norsk politikk i forkant av et stortingsvalg 2021; ikke til gavn. Disse småpartiene må raskt vise både evne og vilje til effektive sammenslåingsprosesser, hvis de skal ha det minste håp om å oppnå et stortingsmandat. Denne evnen synes å mangle!

– Det hadde vært fint om Frp kunne ekskludere Tybring Gjedde, Amundsen, Helgheim, Ugland, mfl. Om de hadde gått inn i et nytt parti hadde jeg stemt på dem uten videre. Tror det partiet ville fått mange stemmer, også i 2021 valget, sier Maalfrid. Dette var før Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert 15. desember.

Atter andre forblir i Fremskrittspartiet, i alle fall inntil videre, og håper at Jacobsens politiske henrettelse ikke utarter til «Stockholms blodbad».

– Jeg er betalende medlem i Nes Frp. Jeg avventer litt ifht hva som skjer nå. Men. Jeg har allerede sagt at jeg ikke vil stemme på Frp fordi de valgte Siv Jensen videre. Det står jeg ved. En evt utmelding vil og naturligvis komme om dette eskalerer, skriver en leser.

– For bare svare for meg selv. Frp er helt greit for meg og slik vil det være til jeg ser et program som er bedre enn Frps program, konstaterer «Furusk».

