For første gang har Miljøpartiet De Grønne valgt side i politikken, og nå vil de også inn i regjering.

MDGs eneste representant på Stortinget, Une Bastholm, vil gjerne ha et regjeringssamarbeid med Senterpartiet etter valget i 2021. Hun tror ikke at de to partiene står så langt fra hverandre, egentlig.

– Jeg er ikke helt sikker på at anti-miljøpopulismen til Sp nødvendigvis er det som er viktigst for dem i praksis. Jeg ser på det mer som en protest og identitetsmarkør, sier hun til Klassekampen.

Une Bastholm tror at et samarbeid mellom MDG og Sp fort kan vise seg å bli enklere i praksis enn i teorien. MDG hadde vind i seilene helt frem virusutbruddet. Skoleelever streiket for klima, og mange land erklærte klimakrise.

Men så kom viruset, og interessen for klima sank. Det gjorde også MDG. Nå ligger de rundt sperregrensen. Men det ødelegger ikke julestemningen:

– Vi har alltid en liten dupp rundt denne tida. Men vi ligger høyere enn vi noen gang har gjort høsten før et valg, sier Bastholm.

