annonse

annonse

Totalt tar det minst 28 dager fra første dose fram til man får full effekt av vaksinen.

3. juledag settes den første coronavaksinen i Norge, skriver NTB.

– Det tar mellom én til to uker etter at den siste dosen er satt før vaksinen oppnår effektivitetsraten på 95 prosent, sier overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet til TV 2.

annonse

Norge mottar 35.000 doser i romjulen, og det er ventet ukentlige leveranser på 40.000 doser etter det.

Vaksinen må tas i to doser med 21 dagers mellomrom for å gi full effekt. Undersøkelser fra Pfizer viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

Are Stuwitz Berg sier at man fortsatt må være forsiktig selv om man har fått den første dosen.

annonse

– Du blir litt beskyttet etter den første dosen, men du kan fortsatt bli smittet av corona. Derfor er det viktig å fortsette å bruke munnbind, holde avstand og tenke på smittevern selv om du er vaksinert, sier Berg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474