Et lite dypdykk i statskanalen sine arkiver, viser at dobbeltmoral verdsettes høyt der i gården.

Et av de barndomsminnene jeg og mange andre som er hvite, middelaldrende, priviligerte og ikke minst – menn – har, er Vesle Hoa fra 1967.

Hoa, som er en liten negergutt og hottentott, blir en helt i landsbyen sin når han redder dem fra en fiendtlig stamme som kommer for å røve dem midt på natten. Hoa gjør dette ved å slå på trommer så høyt at han vekker hele stammen sin, slik at de er rede til å forsvare seg når fienden kommer.

En historie som ført i pennen av den kjente tegneren og forfatteren, Thorbjørn Egner, fikk oss barn til å leke at vi var hottentotter som kjempet mot ville stammefolk.

Dette er selvsagt grovt diskriminerende og rasistisk i dagens samfunn. Henki Kolstad med ring i nesa og blackface som negerkongen til hottentottstammen, får imidlertid fortsatt lov å vises på NRK. Den samme kanalen som kritiserer alt og alle for rasisme og diskriminering.

Ordet neger vet vi ikke lenger er lov å bruke fordi det er noen som føler seg krenket over å bli kalt for dette. Av hvite, vel å merke. Selv, ikke bare kaller svarte seg «nigger», men det er sågar helt vanlig tale blant afroamerikanere i den engelsktalende delen av verden, spesielt i USA.

Ordet hottentott er også omstridt. Hottentottene som lever i den sydlige delen av Afrika, er Khoikhoi-folkene, som egentlig betyr «Folkefolk», eller mindre nøyaktig «menn av menn». Hottentottene er en del av urbefolkningen i Sør-Afrika og er kjent for å kommunisere med klikkelyder. Ordet hottentott har blitt sett på som sterkt nedsettende om denne folkegruppen, men igjen, khoikoiene bruker det om seg selv.

Men det finnes altså en del hvite, priviligerte, middelaldrende feminister av alle kjønn, som blir krenket på vegne av disse gruppene.

Noen av dem er i NRK.

Hvordan kan de la noe så grusomt som denne snutten ligge fritt på sine nettsider for alle å se?

Som hvit, middelaldrende mann, så føler jeg meg virkelig krenket nå, på vegne av alle lettkrenkede som virkelig må lide når de ser Henki Kolstad som negerkonge med ring i nesa. Min sympati med dere er av uendelig karakter, for hvor vondt må det ikke være å se igjen et barneprogram som dere selv likte og lekte etter når dere var unge?

Pass nå på, så dere ikke tar dere selv i å nynne med på den fengende sangen om Vesle Hoa. Tenk så grusomt det ville være om dere selv ble tatt i å utføre en rasistisk og diskriminerende handling?

For folk som fortsatt har fornuften i behold, så vil dette kun fremstå som et hyggelig barndomsminne fra en av de mest kjente barnebokforfatterne Norge har hatt. For alle andre, så er det ikke så mye annet å si enn, god bedring!

