Resett skrev i mai om det mye omtalte drapet på 19 år gamle Tommie Lindh, som vakte internasjonal oppsikt. Lindh ble knivdrept av en afrikansk migrant da han forsøkte å forhindre en voldtekt.

Saken var spesiell på flere måter, ettersom påtalemyndighetene (og flere svenske aviser) erklærte at det ikke var noen sammenheng i tid og sted mellom drapet og voldtektsforsøket, og at dette var påstander som ble spredd av «fremmedfiendtlige søppelmedier», som Aftonbladet beskrev det. Dette til tross for at voldtektsofferet i sitt første avhør forklarte at hun ble oralt voldtatt med kniven på strupen mens Lindh lå knivstukket, død eller døende på gulvet ved siden av.

Samtidig får politiets håndtering kritikk. Voldtektsofferet hadde varslet politiet om den truende situasjonen, men det tok halvannen time før politiet dukket opp på åstedet. Da var det for sent å redde livet til Tommie Lindh.

Drapsmannen Abubaker Mohamad Awad (23), som opprinnelig er fra Sudan, ble i oktober i år dømt i tingretten til livstid i fengsel, men dommen ble anket.

Nå er dommen endelig: Hovrätten opprettholder dommen, som altså er livstid i fengsel for mord, forsøk på grov mishandling, voldtekt, grov voldtekt og grove trusler. Awad dømmes også til å betale erstatning på til sammen 405 000 SEK.

Awad kan ikke utvises fra Sverige, ettersom han ble tildelt svensk statsborgerskap i 2011.

