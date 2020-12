annonse

Woke-kultur og identitetspolitikk er i ferd med å ødelegge politikk og samfunnsliv i USA. Nå er Fox News programleder Tucker Carlson redd det også skal undergrave landets militære styrker.

Det var i en monolog mandag kveld Carlson langet ut.

– Det er fristende å avvise woke-aktivismen som et slags barnslig skuespill på universiteter og radio. Sutringen, selvforrakten, hysteriet, kunnskapsløsheten for historiske fakta – det hele virker som en ungdomsopprør uten ende, sier han.

Men det kan være mer dyptgripende enn som så.

– Hva hvis dagens galskap ikke bare er et forbigående fenomen? Hva hvis besettelsen om rase ikke bare er en motesak, men istedet et uhelbredelig hjernevirus som har infisert hele landets lederskapsklasse? Hvis det er tilfellet, er vi i vanskeligheter. Våre barnebarn kommer ikke til å le av det som skjer nå. Faktisk, i dette tempoet, kommer ikke amerikanere til å ha barnebarn i det hele tatt, sier Carlson.

Han siterer deretter Joe Biden fra 19. desember, som han kaller den «høyest rangerte, skyldige hvite mann i Amerika» (Americas highest-ranking, guilty White guy).

«Idag…utnevner vi det sjette afroamerikanske medlemmet av regjeringen, noe som er rekord. Etter idag kommer ikk regjeringen bare til å ha en eller to historiske (record-breaking) utnevnelser, men 12, inkludert dagens utnevnelse av den første statsråd av indiansk herkomst… Det er allerede flere fargede i regjeringen enn i noen regjering noensinne, flere kvinner enn noensinne,» sa Joe Biden.

Som Tucker Carlson sier:

– Biden prøver ikke engang å overbevise oss om at han utpeker de mest kompetente personene til nøkkelstillingene. Istedet forteller han oss hvordan utseende deres er. Deres fremtoning er alt som betyr noe.

– På sikt kommer identitetspolitikken til å ødelegge landet vårt. Ingen nasjon kan forbli samlet hvis folk blir oppfordret til å tenke på seg selv som medlemmer av konkurrerende etniske grupper, og som borgere som nummer to. Land trenger en grunn til å holde sammen, samling skjer ikke ved tilfeldigheter. Fikseringen på rase, som er en besettelser for lederskapsklassen vår, garanterer permanent splittelse. Det er skremmende, men det kan bli enda verre.

Og det er da Tucker Carlson trekker frem utviklingen i det amerikanske forsvaret.

– I forrige annonserte fungerende forsvarsjef Chris Miller at Forsvaret kom til å endre standardene sine fra topp til bunn. Det er ikke for å skape en mer effektiv krigsmaskin for å redde våre barn fra Kina eller anden fremmed dominans. Nei, det er for å tilpasse seg til policy formulert av Pentagons såkalte «Mangfolds- og inkluderingsråd». Dere kan forestille dere hva den politikken går ut på. Strikt kvotering, ansettelse og forfremmelser basert på utseende (rase, kjønn), å eliminere objektive standarder. Ifølge Miller, som burde skamme seg, er disse ekstreme, venstreorienterte sosiale ingeniørprosjektene «moralske imperativer» i de væpnede styrkene, selv om han ikke forklarte oss hvorfor.

Tucker Carlson sa videre at dette er et symptom på et problem offentligheten til nå har ignorert.

– Mens resten av landet har fokusert på den den heroiske innsatsen til for eksempel SEAL Team Six (en elitestyrke, red. anm), så har store deler av vårt militære lederskap beveget seg i en annen retning inntil de nå minner om instituttet for sosialantropologi ved Wesleyan. (Wesleyan regnes som et svært «progessivt» universitet i USA, red, anm).

Kan du beskytte en nasjon med et slikt miliære? spør Tucker.

Se Resetts radktør Helge Lurås uttale seg på TV 2 i 2018 om noe av det som samme som Tucker Carlson er inne på.

