Sentralstyret i Oslo FrP ekskluderte nylig leder for Oslo FrP, Geir Ugland Jacobsen etter at Jacobsen hadde antydet at Siv Jenssen ikke ville bli nominert øverst på Oslo FrPs liste til Stortingsvalget 2021.

I FrPs landsstyre hadde Jacobsen også stemt i mot forslaget om at FrP skulle støtte det fremforhandlede forslaget til statsbudsjett. I henhold til dette forslaget til statsbudsjett skal Norge ta i mot hele 3000 (eller er det 3500?) kvoteflyktninger i 2021. (Året før FrP gikk inn i regjering, det vil si i 2013, var tallet 1120…)

Mange velgere har sett på Sylvi Listhaug som et nasjonalkonservativt håp. Men det nasjonalkonservative håpet uttaler: «Men nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner at jeg får litt frysninger av, for å være helt ærlig.»

Demokratene er imidlertid tuftet på den type ideer som gir Listhaug frysninger. Disse ideene resulterer i en annen type stemmegivning i viktige saker: Mens Listhaugs FrP stemte for EØS, Schengen og mange forslag som uthuler Norges selvråderett stemte Demokratenes nestleder, Vidar Kleppe, mot EØS-avtalen i 1992. Og mens FrP har stemt for å øke antall kvoteflyktninger fra 1120 i år 2013 til 3500 i 2021, så vil Demokratene nekte kategorisk å stemme for et slikt enormt antall kvoteflyktninger.

Det er nå mange som etterlyser et parti som ikke stemmer for tiltak som gir mer innvandring, legger Norge inn i EU, raserer norsk natur med vindmøller og raserer norske bilisters økonomi med bommer.

Disse kan stille lister

Følgende 15 partier kan stille i Stortingsvalget 2021 uten å samle nye underskrifter: Arbeiderpartiet, Demokratene, Fremskrittspartiet, Helsepartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Liberalistene, Miljøpartiet De Grønne, Partiet De kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Rødt, Senterpartiet, SV og Venstre.

Det er kun ett av disse 15 partiene som omtaler seg selv om «nasjonalkonservativt»: Demokratene.

Demokratene er med andre ord det eneste nasjonalkonservative partiet som kan stille til valg til neste høst uten å samle nye underskrifter, og Demokratene er meg bekjent det eneste nasjonalkonservative partiet som har folkevalgt representasjon. Demokratene gjorde et godt valg i Kristiansand kommune og Agder fylke i 2019. I Kristiansand fikk vi hele 13 prosent oppslutning, og 10 personer ble valgt inn i bystyret.

Per i dag har ikke Norge et eneste nasjonalkonservativt parti på Stortinget. I Sverige er der i mot et parti som ligner Demokratene, Sverigedemokraterna nå et av landets største partier. Dersom nasjonalkonservative samler seg i Demokratene kan vi få til det samme i Norge.

