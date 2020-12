annonse

Å skrive julehilsen er i år en underlig øvelse.

Hadde noen for et år siden påstått at myndighetene ville innføre bestemmelser om hvor mange vi hadde lov til å møte i våre egne hjem, forby massemøter og pålegge folk å bruke munnbind utendørs, og at folk som brøt påleggene, ville få politiet på døren og bli ilagt drakoniske bøter, ville nesten alle av oss ha avvist det som en vill konspirasjonsteori.

Verre er det at myndighetene – etter at hundrevis av barn og unge har blitt gjort til invalider på grunn av massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 – tilsynelatende planlegger å vaksinere størstedelen av befolkningen med en hurtigutviklet vaksine basert på ny teknologi (cellemanipulering) ingen kan vite om er trygg. Det eneste vi vet, er at vaksineprodusentene er garantert beskyttelse mot juridisk-økonomiske krav knyttet til eventuelle vaksineskader, og at myndighetene selv ikke har kommet med noen form for garantier om erstatning for personer som måtte bli skadet av vaksinen.

Fremtiden til norsk økonomi er dyster. Noen måneder til med nedstenging av store deler av samfunnet og titusener av firmaer vil gå konkurs, med hundretusener av arbeidsledige som resultat.

Familie- og småbedrifter vil gå dukken og bli kjøpt opp av de som måtte ha penger, sikkert for en stor del kapitalsterke utenlandske firmaer.

Vi styres av en Høyre-regjering, men et rabiat kommunistregime kunne ikke ha gjort mer for å ødelegge for normal næringsvirksomhet.

Og alt dette skjer med henvisning til en ”pandemi” som etter å ha vart i nærmere ett år ikke har resultert i at mer enn 1–2 promille av befolkningen har dødd noe sted på kloden – og som knapt er noe mer enn en kraftig form for influensa!

Hvordan vi skal komme oss ut av denne situasjonen virker uklart. Selv har myndighetene erklært at de vil fortsette med å bekjempe ”smitten” også etter at samtlige risikogrupper er vaksinert.

Årets julehilsen blir derfor lettere resignert. Hadde vi alle nektet å følge de absurde korona-tiltakene, kunne vi ha tatt tilbake et normalt liv over natten. Men folk følger dem. Akkurat som eselet nekter å slippe mer enn fem inn i stallen. Ikke fordi de er redd for korona – det er nesten ingen lenger – men fordi de lar seg styre av en slags pliktfølelse eller redsel for å gjøre noe galt, akkurat som endel er redd for å opptre på en måte som gjør det mulig å anklage dem for rasisme.

