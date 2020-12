annonse

Norges stans i flygninger fra Storbritannia er forlenget til andre juledag. I forkant av avgjørelsen anbefalte Helsedirektoratet stans helt til 2. januar.

Det kommer fram i direktoratets svar om saken til Helse- og omsorgsdepartementet, sendt tirsdag.

Blant annet viser Helsedirektoratet til at det ikke vil være sikkert at en kan åpne for å teste og følge opp alle fra Storbritannia fra 27. desember. Det trengs mer tid til forberedelse av dette, ifølge brevet.

Regjeringen har åpnet for forlengelse til over nyttår, men kunngjorde altså onsdag at stansen i direkteflyginger fra Storbritannia gjelder til og med andre juledag.

