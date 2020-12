annonse

annonse

USAs innkommende president skisserte prioriteringene til sin fremtidige administrasjon på en pressekonferanse tirsdag, og lovet å forene Kongressen for å takle de store utfordringene forårsaket av coronaviruspandemien.

– Jeg tror at når Donald Trump ikke er i veien, vil det øke utsiktene for at ting blir gjort, sa Biden, og antydet at republikanerne ville være mer villige til å takle ham etter at han har tiltrådt som USAs 46. president.

Biden bemerket at han ville ta en mye mer forsonende politisk tone enn Trump med tanke på å jobbe med opposisjonen for å få igjennom viktige lovforslag i Kongressen.

annonse

– Dere har et annet team i byen nå. Jeg kommer ikke til å gjøre opposisjonen til skurken, men jeg kommer til å stå og si: «Dette er hva vi må gjøre», sa Biden, og la til at republikanerne ville forstå behovet for å handle raskt:

– De kjenner meg. De vet at jeg er på samme nivå som dem. De vet at jeg aldri villeder. De vet at jeg forteller dem sannheten, og de vet at jeg ikke ønsker å latterliggjøre dem.

Biden avslo ideen om at det ville være et «bryllupsreise»-forhold med Kongressen i begynnelsen av hans administrasjon, og viste heller til «marerittet» som amerikanerne lider under med tanke på Covid-19-pandemien.

annonse

– Jeg tror ikke det er en bryllupsreise i det hele tatt, jeg tror at det er et mareritt som alle går igjennom, og alle sier at det må ta slutt, sa han.

Biden argumenterte med at alvoret av pandemien og den økonomiske katastrofen som fulgte, ville tvinge demokrater og republikanere til å samarbeide fremover, før han avsluttet pressekonferansen på en relativt optimistisk måte:

– Jeg tror at soloppgangen har kommet til de aller fleste mennesker.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474