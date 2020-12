annonse

Leder av Rødt Bjørnar Moxnes mener at velferd har blitt big business, og vil ha et oppgjør med profitten.

– De offentlig finansierte velferdstjenestene er til for befolkningen, ikke for at velferdsprofitører skal tjene penger, skriver han i Klassekampen, og tror at det kommer til å bli en viktig sak i valgåret.

– En av de største debattene vi kommer til å ta i 2021 er hvordan vi skal få aktører med profittmotiv ut av vår felles velferd.

Moxnes tror at Rødt har folkeflertallet i ryggen når de vil hindre at velferdskroner går til privat profitt. Velferdstjenesteutvalgets rapport har ikke oversikt over pengestrømmene, skriver han, og sier det er fordi kommersielle konsern tåkelegger hvordan skattepenger bevilget til velferd ender opp som privat profitt.

– Det finnes ikke informasjon om hvor alle velferdsmidler det offentlige bevilger, til slutt havner, skriver han, og legger til:

– Kommersielle aktører har profittmotiv, og i en sektor som er offentlig finansiert og arbeidsintensiv, vil profitt til velferdsprofitørene i hovedsak gå ut over personalkostnader og tilbudet til mennesker velferdstjenesten er til for.

Rødt lederen hevder at velferdstjenester har blitt et attraktivt marked, og det truer fellesskapsløsningene og skatteviljen.

– Det kommersielle profittmotivet står i veien for tillit og omsorg. Framtidens velferd må være fellesskapsbasert og profittfri.

