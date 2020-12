annonse

I en Facebook-gruppe for Frp-sympatisører er det mange som viser sin støtte til Christian Tybring-Gjedde som stortingsrepresentant.

Gruppa for Frp-venner er en lukket Facebook-gruppe for Fremskrittspartiets medlemmer og sympatisører. Gruppen har om lag 11 000 medlemmer, og er den største av sitt slag.

Etter at TV 2 rapporterte at Christian Tybring-Gjedde potensielt kan bli vraket fra andreplassen på Fremskrittspartiets Oslo-liste til neste års stortingsvalg, har det kommet reaksjoner i sosiale medier.

Gruppeadministrator og grunnlegger Roy Larsen i Gruppa for FrP-venner skriver i et innlegg i gruppen at han ønsker at gruppen skal støtte Tybring-Gjedde.

– Jeg ønsker at vi FrP-venner gir vår støtte til Christian Tybring-Gjedde, han er alltid saklig og brenner for mange av våre viktigste saker, blant annet innvandring, kultur, forsvar og utenrikspolitikk, skriver Larsen.

– En bauta

I skrivende stund har innlegget i gruppen fått 265 kommentarer. Langt de fleste svarer bekreftende «ja» på spørsmålet fra Roy Larsen om å støtte Tybring-Gjedde.

– Så klart, et stort ja, skriver en av de mange.

Noen frykter et Frp uten den populære stortingsrepresentanten.

– Da er det ikke Frp lenger, skriver en.

– CTG er og har vært en bauta i partiet! skriver en annen.

Liten grunn til bekymring

Ketil Solvik-Olsen påpeker imidlertid i kommentarfeltet at det ikke finnes reellt grunnlag til å gå ut ifra at Tybring-Gjedde blir vraket. Solvik-Olsen leder det nylig innsatte interimstyret i Oslo Frp.

– Folkens – ha litt hukommelse når media skriver om ting. På lørdag ga jeg intervju til Aftenposten hvor jeg slo fast at interimstyret i Oslo Frp vil legge nominasjonskomiteens arbeid til grunn for prosessen videre. Noen dager senere lager TV 2 derimot en sak med stikk motsatt påstand, basert på en angivelig «kilde», og lager store overskrifter det ikke er grunnlag for, skriver Solvik-Olsen.

– Tro mer på nyhetssaker hvor det er intervju med navngitte folk enn spekulasjoner fra samme journalist som i sin tid i VG stor bak Trond Giske-«avsløringene». Det bør ikke minst gjelde når vi snakker sammen i våre Frp-grupper. La oss ikke spre rykter.

