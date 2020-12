annonse

Angrende synder?

I kveld ringes julen inn over Norges land – og for mange er kimende kirkeklokker nok til å komme i riktig godt nissehumør.

Skulle du likevel være lei av av prektige sølvgutter og «Du grønne, glitrende», slipper artisten Kamelen låten «FERRARI» første juledag. Det skriver Sony Music Norway i en pressemelding formidlet av NTB.

I meldingen skriver Sony Music åpent om Kamelens kløvete fortid – og med låtslipp på Jesu Kristi fødselsdag er lanseringsdatoen kanskje ikke tilfeldig valgt for en rapper-turned-hiphoper som søker tilgivelse.

Et uopprettelig omdømme er også gjenstand for «FERRARI», som Sony Music beskriver som en «stor og (dag)drømmende hiphoplåt».

– Du kan bytte bil og klokke, prøve å være en annen, men du kan ikke bytte fortiden din eller livet du har, heter det i omtalen.

I september 2020 ble Kamelen, eller Marcus Kabelo Møll Mosele (27) fra Bergen, av Kristiansand tingrett dømt for bruk av kokain, for å ha hindret politiets arbeid og for å ha ropt «fuck the police» under en konsert. Mosele fikk da en bot på 8.000 kroner, subsidiært 16 dagers fengsel. Utover dette ble Kamelen domfelt fem ganger fra 2012 til 2019.

– Jeg ble dømt på alle punkter, men man vet jo at det er litt spesielt i Kristiansand, med politi og bibelbeltet og alt det der, sa en tilsynelatende lite angrende synder til Bergensavisen etter dommen, og varslet anke til lagmannsretten:

– Jeg er ikke lei meg, for å si det sånn. Jeg sitter heller i fengsel enn å betale den boten, slo Mosele fast så sent som for tre måneder siden.

I mars 2020 ble Mosele dessuten tiltalt for medvirkning til ran, to tilfeller av trusler, kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av pepperspray og oppbevaring av ammunisjon.

Under ranet skal Mosele og flere andre ha sprayet en kvinne og en 56 år gammel mann i ansiktet med pepperspray. Videre skal de ha truet til seg en mobiltelefon, flere bankkort og kontanter, og artisten skal ha truet 56-åringen på livet, skrev NTB den gang. I juni 2020 ble Mosele frifunnet for disse forholdene.

– På grunn av sosiale medier er det lett å tenke at alle har det så mye bedre og at gresset er grønnere på den andre siden, men uansett hva jeg går gjennom ville jeg aldri ha byttet liv med noen. Jeg er takknemlig og fornøyd med livet jeg har, uttaler Kamelen i forbindelse med lanseringen av «FERRARI» 25. desember.

