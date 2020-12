annonse

La det være sagt med en gang. Norge er stort sett et trygt og godt land. Det er derfor vi hjelper folk som flykter fra livstruende situasjoner.

For Demokratene er det viktig at Norge hjelper folk som er umiddelbare områdene og ikke ved å innvilge asyl i Norge. Vi må hjelpe til med nød og katastrofehjelp i katastrofeområder, slik at vi sørger for at mennesker som har kommet til Norge, kan vende tilbake til sine hjemland så snart som mulig.

Men vi må hjelpe til med ansvarlighet ved ikke å gi opphold til grunnløse asylsøkere som oppgir falsk identitet for å få et bedre liv i Norge. Å gi opphold til slike personer er og blir – helt feil. Ja, en misforstått godhet som undergraver viktige verdier som: Ytringsfrihet, rettferdighet, frihet, likestilling og demokrati.

Alle kriminelle utlendinger skal automatisk utvises fra Norge etter første dom. Hvis de ikke reiser ut umiddelbart eller etter straffesoning, skal de holdes i varetekt, inntil deres utreise skal skje. Kriminelle utlendinger skal ikke ha lov til å ferdes fritt i det norske samfunnet.

Norge har også etter min mening gitt alt for mange mennesker også kriminelle opphold i Norge. Dette er personer som helt klart skulle vært utvist og sendt ut av Norge. Etter 8 år som medlem av Utlendingsnemnda, så vet jeg godt hva jeg snakker om. Asylindustrien er stor og koster alt for mange norske skattemilliarder – og det sier seg selv at dette må ta slutt. Nok er nok!

