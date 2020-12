annonse

annonse

Kina har aldri nølt med å bruke sitt hegemoni innen hydroteknologi som et geopolitisk verktøy mot sine naboer nedstrøms i elveleier. Et nytt prosjekt tar den denne tilnærmingen til et nytt nivå.

Den anerkjente indiske strategiske tenkeren, Brahma Chellaney – forfatter av ni bøker og professor i strategiske studier på New Dehli-baserte Center for Policy Research, samt seniorforsker på Robert Bosch-akademiet i Berlin – har skrevet en lengre kommentar i tidsskriftet Project Syndicate om hvordan Beijing bruker kontroll over vannressurser mot sine naboer.

Chellaney argumenterer med at Kinas strategi om å frenetisk å bygge demninger og vannreservoarer på transnasjonale elver utgjør en permanent trussel – i form av potensiell vannmangel – for langsiktig økonomisk velstand i Asia.

annonse

Kinas nylig avdekte plan om å konstruere en mega-demning ved Yarlung Zangbo-elven i Himalaya ved grensen til India kan utgjøre den største trusselen til nå.

Vannkontroll

Chellaney innleder teksten med å fastslå at Kina kontrollerer brorparten av Asias vannressurser, grunnet annekteringen av vannrike Tibet og Xinjiang i sin tid. I vår tid, har Kinas territoriale ekspansjonseventyr i Sør-Kinahavet og Himalaya blitt ledsaget av skjult innsats for å ta kontroll over vannressurser i transnasjonale elvebassenger. Ingen naboer, verken vennlige eller lydige, har blitt spart for denne strategien – inkludert land som Thailand, Laos, Kambodsja, Nepal, Kasakhstan, Nord-Korea samt ministaten Bhutan. Faktisk har Kina aldri nølt med å bruke sitt hydrohegemoni mot sine 18 nedstrøms-naboer i delte elveleier.

annonse

Konsekvensene har vært alvorlige. For eksempel har Kinas 11 mega-demninger ved Mekong-elven – Sørøst-Asias største vannvei – ført til regelmessig tørke nedstrøms i elven og gjort Mekong-bassenget til en kruttønne innen sikkerhets- og miljørelaterte spørsmål. I et stort sett tørt Sentral-Asia, har Kina avledet vann fra elvene Illy og Irtysh, som har sitt utspring i Xinjiang-provinsen. Avledningen av vann fra Illy truer med å gjøre Balkhasjsjøen i Kasakhstan til den nye Aralsjøen, som har tørket helt opp på under fire tiår.

Geopolitikk

Med dette i bakhodet, skriver Chellaney at Kinas plan om å demme opp Brahmaputra nær den omstridte – og sterkt militariserte – grensen til India ikke bør komme som noen overraskelse. Den kinesiske kommunistpublikasjonen Huanqiu Shibao oppfordret nylig regjeringen til å klekke ut hvordan Kina kunne bruke kontrollen over grenseoverskridende vannressurser som et «våpen» for å potensielt «kvele» den indiske økonomien. Med megademningen på Brahmaputra har Beijing nå kommet opp med et svar.

Les også: Forsker: Coronavirus-krisen understreker behovet for å revurdere globalismen

Det planlagte 60-gigawatt-prosjektet, som er en del av Kinas neste femårsplan som starter i januar, er enormt. Det skal generere nesten tre ganger så mye strøm som Tre kløfters demning – for tiden verdens største vannkraftverk – på Yangtze-elven. Kina vil oppnå dette ved å utnytte vannkraften til et fall på 2.800 meter rett før elven krysser inn i India.

Det som styrelederen i Kinas det statlige firmaet Power Construction Corp, Yan Zhiyong, kaller en «historisk mulighet» for landet sitt, vil være ødeleggende for India. Rett før elven krysser inn i India, snurrer Brahmaputra seg skarpt rundt Himalaya, og danner verdens lengste og bratteste kløft – dobbelt så dyp som Grand Canyon i USA – og holder Asias største uutnyttede vannressurser.

annonse

Trussel

Chellaney mener at erfaring antyder at det foreslåtte kinesiske megaprosjektet i Brahmaputra truer disse ressursene samt Kinas naboer nedstrøms i elven. Kinas aktiviteter oppstrøms har for eksempel ført til flommer i de indiske delstatene Arunachal og Himachal tidligere. Mer nylig gjorde slik aktivitet vannet i den en gang uberørte Siang-elven – Brahmaputras hovedåre – skittent og grått da det kom inn i India.

Omtrent et dusin små eller mellomstore kinesiske hydrodammer er allerede i drift i Brahmaputras øvre del. Men det foreslåtte megaprosjektet vil gjøre det mulig for Kina å manipulere vannet som strømmer over grensene i langt større grad enn tidligere. Dette vi gi Beijing et pressmiddel for å oppnå sine territoriale krav i den indiske staten Arunachal, som er nesten tre ganger så stor som Taiwan. Gitt at Kina og India allerede har vært fastlåst i en anspent militærkonfrontasjon i flere måneder – som begynte med kinesiske territoriale inngrep – er risikoen akutt.

Likevel er landet som vil lide mest av Kinas Brahmaputra-demningsprosjekt ikke India, men det er tett befolkede og Kina-vennlige Bangladesh. Som den største ferskvannskilden for landet, vil økende press på vannforsyningen på Brahmaputra trolig utløse en flyktningstrøm til India, som allerede huser millioner av ulovlig bangladeshiske innvandrere.

Les også: Synet fra New Dehli: Pandemien er forårsaket av Kina

Brahmaputra-megaprosjektet utgjør også et slag i ansiktet til Tibet, som er blant verdens mest mangfoldige biologiske regioner og som har en kultur som er dypt forankret i ærbødighet for naturen. Faktisk er kløfteregionen hvor megademningen er planlagt konstruert ansett som hellig grunn for tibetanere: Dets store fjell, klipper og huler representerer kroppen til deres guddommelige beskytter – gudinnen Dorje Pagmo – mens Brahmaputra representerer ryggen hennes.

Hvis ikke noe av dette hindrer Kina, burde skaden som prosjektet utgjør for sitt eget folk og potensielle kunder gjøre det. Kinas overkonstruering av demminger på innlandselver har seriøst skadet økosystemer, blant annet ved å forårsake oppstykking av elver som forstyrrer årlige flomsykluser, som bidrar til å gjødsle jordbruksland ved å spre silt på en naturlig måte. I august var rundt 400 millioner kinesere i fare etter at rekordstore flommer truet De Tre kløfters demning. Hvis Brahmaputra-megademningen kollapser – neppe usannsynlig, gitt at den vil bli bygget i et seismisk aktivt område – kan millioner dø nedstrøms.

Himalaya huser tusenvis av isbreer og kilden til Asias største elvesystemer, som igjen er livsnerven til nesten halvparten av verdens befolkning. Hvis utarmingen av isbreer fortsetter – potensielt gjort verre av Kinas miljøkatastrofale aktiviteter – vil ikke Kina bli spart.

Samarbeid

Chellaney Kina anmoder derfor Kina avslutningsvis– ikke for sin egen skyld, men også for Asia som helhet – om å akseptere institusjonalisert samarbeid om transnasjonale elvestrømmer. Han tar til orde for tiltak for å beskytte økologisk skjøre soner og enighet om ikke å demme opp relativt frittflytende elver, som spiller en kritisk rolle i å moderere effektene av klimaendringer. Dette vil kreve at Kina roer ned på sin «demningsbyggingsgalskap», er mer gjennomsiktig med sine prosjekter, aksepterer multilaterale tvisteløsningsmekanismer og forhandler fremvannfordelingsavtaler med sine naboer.

«Dessverre er det liten grunn til å tro at dette vil skje. Tvert imot, så lenge Kommunistpartiet forblir ved makten, vil landet mest sannsynlig fortsette å føre en skjult vannkrig som ingen kan vinne,» avslutter den anerkjente forskeren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474