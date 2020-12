annonse

Julaften 1914. Kvelden er klar og kald. Månen lyser over ingenmannsland mellom skyttergravene til engelskmenn og tyskere.

Den engelske overkommandoen er nervøs for at fienden vil sette inn et angrep i Jula eller Nyttårs aften. Generalene har ingen anelse om hva som kommer til å skje.

En engelsk soldat måper. Hva skjer på den andre side? Lys tennes. Det dukker opp lys her og der. Det tennes lykter, fakler og … Et Juletre! Da hører han: «Stille Nacht, heilige Nacht». Aldri har en hymne vært så vakker. Han overlever krigen og forteller at dette var et av høydepunktene i hans liv.

Britene vil ikke være dårligere og de stemmer i med «The Firste Noel». Tyskerne applauderer og kontret med «O Tannenbaum». Slik går det frem og tilbake en stund, inntil de to fiendeleirene sammen synger «O Come, All Ye Faithfull» på latin. To nasjoner synger samme hymne midt i en krig!

Første Juledag gikk noen av de modigste engelskmennene opp av skyttergravene forbi piggtrådsperringene og håndhilste på fienden. Så vinket de bak seg på resten. Og de kom etter som en gjeng hooligans, som skulle på fotball kamp. Det ble gaveoverrekkelse. Britene bød på sjokolade, te og pudding. Tyskerne delte ut sigarer, sauerkraut og schnapps.

Og det ble fotballkamp. Hjelmer ble brukt som målstolper. En kamp ender 3 – 2 til Tyskland. En annen kamp ender 4 – 1 til England. Takket være fotball og Jul, kom dødelige fiender sammen som venner.

De fleste britene var forbauset over hvor vennlige tyskerne var. I England hadde de blitt utsatt for propaganda og fake news fra aviser så som Daily Mail. Avisen var eid av den tids Rupert Murdoch, en Lord Northcliff. Tysker ble fremstilt som ville Hunere. Mens tyske aviser hevdet at franskmenn og engelskmenn var gudløse og et de ikke feiret Jul.

Jo lengre fra skyttergravene, desto større er hatet.

Faktisk er Julefreden i 1914 ikke et enestående tilfelle. Liknende hendelser forekom i den Spanske borgerkrig, Boerkrigen, den Amerikanske borgerkrig, Krimkrigen og Napoleonskrigen. Men ingen steder var det så omfattende og så plutselig som i Julen 1914 i Flandern.

«Våpenhvilen» i Jula 1914 ble lenge behandlet som en myte. Først i en BBC dokumentar i 1981 Peace in No Man’s Land, ble det klart at hundre tusener hadde latt våpnene hvile. Dette forekom ikke bare langs britiske linjer, men også langs belgiske og franske.

Har man lært noe av historien?

Hvordan få slutt på krigen i Colombia, som har pågått i 50 år? Oppdraget gikk til et reklamebyrå. De intervjuet krigsfanger og unge menn og kvinner som hadde desertert. De yngste som hadde blitt kidnappet, ville hjem til mamma. Alle ville treffe familie og venner spesielt til Jul. Alle var vanlige mennesker som deg og meg.

Etter lang tids planlegging ble Julelys og ikke flygeblad med propaganda, sluppet ned fra helikoptre over jungelen. Senere fant man ut hvordan FARC-geriljaen beveget seg ute i terrenget. Der plasserte man juletrær med bevegelses-sensorer og lys-plakater hvor det var skrevet: «Du kan komme hjem». «Demobiliser». «I jula er alt mulig».

Innen en måned hadde 331 gitt opp å sloss. Julelys er en hel del billigere enn bomber og granater. Juan Manuel Santos Calderón var forsvarsministeren som engasjerte reklamebyrået. Senere var han Colombias president. Han ble tildelt Nobels fredspris i 2016 for sin «iherdige innsats for å bringe den mer enn 50 år lange borgerkrigen i landet til opphør».

Man kunne ha spart penger til reklamebyrået om man hadde kunnet sin historie. Likevel ville det ha tatt tid. Til å begynne med var det stor mistro mellom partene og det var vanskelig å tilgi hverandre. Atter en gang var det menneskene som var nærmest voldshandlingene som strakte ut en hånd først. Deretter vokste vennskap opp gjennom gradene til det også omfattet kapteiner, majorer og oberster.

Vi feirer ikke Jul i Norden fordi en gud ble født for ca. 2020 år siden, men fordi jordaksen heller ca. 23 grader, slik at vi får årlig mørketid. Vi har ikke bruk for St. Nikolas, da Nissen fulgte med på lasset inn i moderniteten.

I Norge har vi straks hatt 75 år med Julefeiring i fredstid. Kan vi klare en annerledes Jul nå i koronatiden? Ja, det kan vi.

God Jul og Godt Nyttår

