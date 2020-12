annonse

Den etablerte norske pressen benytter anledningen til å hamre løs mot USAs president etter benådninger. Den samme pressen var musestille når Obama gjorde det samme.

«BENÅDER VENNER OG FAMILIE», skriver Dagbladet med store bokstaver tidlig julaften.

NRK, VG, TV 2 og de andre Trump-kritiske norske mediene henger seg på.

«Totalt 26 personer står på listen over folk Trump benåder. Dermed har Trump benådet 49 personer de siste to dagene», skriver NRK.

Statskanalen harfokusert på at en av Trumps tidligere rådgivere, Roger Stone, ble benådet. NRK skriver at Stone hindret Russland-etterforskningen, men unngår å nevne at Russland-etterforskningen ble avslørt som en oppdiktet bløff for å sverte den amerikanske presidenten.

Narkolangere og terrorister

Men ingen av de etablerte mediene hadde det samme fokuset da Obama benådet flere hundre personer. Obama benådet blant annet 168 personer som var dømt i forbindelse med narkotika, flere av dem var narkolangere.

Obama benådet også en dømt terrorist, ifølge Fox News. Kun dager før Trump skulle ta over i Det hvite hus benådet Obama terrordømte Oscar Lopez Rivera.

Lopez ble ansett som en toppleder i Armed Forces of National Liberation, eller FALN, en ultranasjonalistisk puertoricansk gruppe som hevdet ansvar for mer enn 100 bombinger mot regjeringsbygninger, varehus, banker og restauranter i New York, Chicago, Washington og Puerto Rico i løpet av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet.

«Et av de mest kjente terrorangrepene skjedde i 1975 da gruppen bombet en restaurant i New Yorks finansdistrikt der fire mennesker ble drept og 60 såret», skriver Fox News.

Reagerer på mediedekning

Flere har sammenlignet benådningen av terrordømte Lopez med Trump-rådgiver Roger Stone som ble dømt for å ha hindret den oppdiktede Russland-bløffen som Trump ble etterforsket for i flere år.

Mange mener det er en skam at mediene blåser opp Trumps benådninger, når de ikke hadde noe negativt å skrive om de Obama benådet.

Noen vender sin frustrasjon om mediedekningen på sosiale medier.

Obama pardoned 212 people: ✅168 Drug dealers

✅16 Tax Cheats

✅15 Insurance fraudsters

✅12 Embezzlers Not a peep from the folks now screaming about Trump’s pardons. A bunch of hypocrites.

“Law and Order” — Melissa Tate (@TheRightMelissa) December 24, 2020

Flere reagerer også på at Obama benådet Bradley Manning, som nå har skiftet navn til Chelsea Manning og skiftet kjønn. Manning ble dømt for å ha stjålet store mengder hemmeligstemplede dokumenter og lekket det til Wikileaks.

Da Obama benådet flere hundre narkotikadømte personer, flere narkolangere, fokuserte NRK på at de «ikke hadde begått vold».

«Ifølge Det hvite hus har Obama forkortet dommene til 208 andre innsatte, de fleste av dem narkotikadømte som ikke er funnet skyldige i voldsbruk», skrev NRK da Obama var president.

