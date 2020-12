annonse

Statsminister Erna Solberg «frykter strengere corona-tiltak etter jul». Nå reagerer folk på at de fikk servert nyheten på julaften.

I et intervju med NRK julaften sa Solberg at hun «håper Norge slipper en hard nedstengning etter jul, men forbereder seg på strengere tiltak».

– Det er klart vi forbereder oss på en situasjon hvor vi etter jul kan måtte risikere å stramme litt mer til, sa Solberg til NRK.

Uttalelsen får folk til å rase i NRKs kommentarfelt.

– Jeg har mistet jobben og huset står i fare for å bli solgt. Alt på grunn av en “pandemi” og et “virus” der sjansen er over 99 prosent for å overleve om man blir smittet. Jeg hadde håpet på en jul der jeg kunne slappe av og tenke på andre ting. Men så kommer denne karrierepolitikeren, som har trygg jobb og feit lommebok, og ødelegger på selveste julaften. Du er OND, Erna!, skriver en person.

– Måtte hun komme med denne nyheten akkurat i dag på julaften av alle ting? Det er også veldig rart at NRK ringer statsministeren og snakker om dette akkurat i dag. Man skulle nesten tro at det var planlagt, skriver en annen.

Ingen julefred

Hittill er det registrert over 45 000 smittetilfeller i Norge. Kun 421 personer har dødd med coronaviruset i kroppen, men det er usikkert om coronaviruset er årsaken til alle dødsfallet, altså om folk har dødd med eller av viruset.

Også NRK får kritikk for å fokusere på coronaviruset på julaften.

– Tenk om redaksjonen i NRK kunne ta EN dag med pause angående Covid-19, og alt av den negative synsinga rundt det! BARE EN DAG?, skriver en person.

– Må det komme nyheter om dette idag?! La folk få kose seg i noen dager nå, og ta dette på nyåret! Ærlig talt for noen gledesdrepere de folka er!, skriver en annen.

