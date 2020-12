annonse

I en masteroppgave i mangfoldmetodikk med belysning på kritisk hvithetsstudie. Har Svanhild Ødeland tatt for seg tegneserien Donald Duck

Hun belyser hvilken påvirkning innholdet kan ha på barns forestillingsevne med tanke på den sterkt voksende rasismen, den vi ser her i samfunnet.

Det er særlig to figurer hun mener bør endres for å motvirke rasisme. Den ene er Spøkelseskladden. Hun tror at voksne kan forstå at tegneseriefiguren er i ført en drakt, men hun frykter at barn kan oppleve det som blackfacing. Svanhild beskriver karakteren Spøkelseskladden som en belastning for samfunnet, en som ikke bidrar med noe positivt. Han fremstilles som en byrde, en som svekker tillitssamfunnet. Ødeland tror at slik fremstilling av blackface kan være en årsak til at rasisme har blitt et alvorlig samfunnsproblem.

Svanhild vokste opp på slektsgarden Ødeland, hun interesserte seg for multikultur i ung alder. Det var særlig rasisme som opptok henne mest. Hun fulgte med på NRK og leste Dagbladet hver eneste dag. Da lærte hun at rasisme var en stort og voksende problem. Men Svanhild greide ikke å forstå hvorfor noen ville bli rasist. Det som gjorde henne mest vondt var at hun ikke fikk oppleve multikultur i oppveksten.

Den andre tegneseriefiguren er den multikriminelle Svarte-Petter, i motsetning til Spøkelseskladden er han hvit. Men han har et navn som kan oppfattes rasistisk. Det blir dobbelt forsterkende rasisme ved at karakteren også er multikriminell. Svanhild sier at det kan bidra til å skape stigmatiserende stereotyper hos barn, ved at de tror at ikke-hvite er kriminelle.

Svanhild Ødeland konkluderer med at på sikt vil rasismen avta hvis Svarte-Petter skifter navn, og at Spøkelseskladden fremstilles i en rasenøytral farge.

