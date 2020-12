annonse

Den ene skadde forsvant fra åstedet, men ble pågrepet av politiet etter kort tid.

Den andre skadde var ansatt på bensinstasjonen, han blødde kraftig fra et stort kutt i hodet.

– Det er to som har slåss, og begge to har skader, så de har begge status som fornærmet og mistenkt. Vi har mistanke om at det er en relasjon mellom de to. Etter en tur til legevakta vil begge to bli pågrepet, sier Stokkli til NTB.

– Det er snakk om kroppsskader på han ene, så jeg vil kalle det en alvorlig skade, men ikke kritisk, sier operasjonslederen.

