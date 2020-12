annonse

Kvinners rett til trygghet ofres for å tekkes et ekstremt syn på kjønn og seksualitet i det moderne Vesten. Dette gagner ingen, ei heller transkvinner.

En mann i Irland, som hevder han er en transkvinne og kaller seg «Barbie Kardashian», har en lang historie som kvinnemishandler og voldtektsmann. Ofrene har vært kvinner ansatt på pleiehjem og sosialarbeidere. I 2018 angrep han en kvinne, som han forsøkte å stikke ut øynene på.

«Barbie Kardashian», som er 18 år og opprinnelig het Alejandro Gabriel Gentile, har ikke gått gjennom noen prosess med hormoner, pubertetsbremsing eller operasjoner for å unngå å utvikle mannlig muskelmasse og styrke.

Han er blitt dømt og fengslet for fire tilfeller med trusler om å drepe eller forårsake alvorlig skade. Han er imidlertid plassert i et kvinnefengsel, i byen Limerick midt i Irland.

Falske transpersoner

Grunnen til at han plasseres i et kvinnefengsel er at han hevder han identifiserer seg som kvinne, til tross for at han ikke er operert, og ikke har gått gjennom noen prosess som har stoppet ham fra å utvikle mannlig kroppsbygning og styrke.

Dette kom for min oppmerksomhet da Blaire White, en kjent YouTube-profil som også er trans, omtalte saken i en fersk video. I sosiale medier har det kommer krasse reaksjoner på det faktum at en kvinnemishandler er plassert i et kvinnefengsel, under dekke av å være trans.

Som aktivist Allison Bailey skriver på Twitter: «Behovene til en mannlig voldtektsfantast gis prioritet over kvinners trygghet.»

Farlig, politisk korrekt tankegods

Det er akkurat det som skjer. I mange vestlige land er det i dag sånn at det er nok at du selv sier at du identifiserer deg som kvinne, om du vil sitte i et kvinnefengsel eller konkurrere mot kvinner i idretten.

De progressive, som angivelig skulle hjelpe kvinner og kjempe imot mishandling og seksuell vold, spiser sine egne barn, og ofrer kvinners sikkerhet for å leve opp til en helt ekstrem og meningsløs måte å definere kjønn på. Mantraet er at alle bare er det de sier de er. Dette har begynt å komme til Norge også. Du kan bytte juridisk kjønn uten å ha fullført en medisinsk prosess. Tilfeller som dette med «Barbie Kardashian» kan komme til å finne sted i Norge også. Vi er utsatt for det samme tankegodset.

«Ekstrem og overdrevet seksuell adferd»

«Barbie Kardashian» har utvist en «ekstrem og overdrevet seksuell adferd overfor kvinnelige ansatte» ved en sosial institusjon. Han angrep en av kvinnene der. I 2018 forsøkte han å stikke ut øynene på en annen kvinne som skulle kjøre ham til hans nye hjem. Han drapstruet henne og rev ut hårtuster fra hodet hennes.

En professor ved navn Harry Kennedy, som har vurdert «Barbie Kardashian», har slått fast at mannen har begått fysiske og seksuelle voldshandlinger, målrettet og systematisk, mot kvinner.

En slik person skal altså plasseres i et fengsel med kvinner, i Irland, et land i det opplyste Vesten. I fengsel er det mange som utsettes for brutaliteter fra andre fengslede, og overgrep er ikke akkurat uvanlig.

Forstyrrende

For meg som såkalt transkvinne er det forstyrrende at slike ting finner sted i vestlige land. Jeg tenker både på hva kvinner i og utenfor fengsel er blitt utsatt for av denne mannen, og på hvordan slike saker bidrar til å forme mange menneskers syn på hva det vil si å faktisk være trans. Politikere i Vesten har rett og slett skadet oss med reglene de har innført. Når hvem som helst kan hevde å være trans uten dokumentasjon, uten å engang ha gjort et forsøk på å gjøre seg mer lik det kjønnet man opplever seg som, så blir begrepet helt meningsløst. I tillegg får vi situasjoner der fullvoksne menn kan få adgang til områder som er eksklusive for kvinner av hensyn til kvinners sikkerhet. Menn får gi kvinner juling i kampidretter og sånn.

Det blir stadig viktigere at særlig transpersoner tar til motmæle mot dette ekstreme tankegodset. Det er helt horribelt å se at ens eget legitime problem, som man har måttet kjempe hardt for å overkomme, brukes for å angripe kvinner. Ingen må la seg lure. Dette er kvinneundertrykkelse. Og det er de politisk korrektes fortjeneste.

