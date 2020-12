annonse

Flere videoer sirkulerer på sosiale medier etter at en bombe gikk av i den amerikanske byen Nashville.

FBI og ATF leder etterforskningen av eksplosjonen, som ifølge politiet fremstår som en «bevisst handling». Tre personer skal være sendt til sykehuset med lettere skader.

Politiet skriver på Twitter at eksplosjonen var en bevisst handling. Det er ikke kjent hvem som står bak eller hva motivet kan ha vært.

Brannvesenet i Nashville kaller det en bevisst bombe-hendelse, ifølge Fox, som tyder på at de mener det er snakk om en bilbombe.

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

BREAKING: Nashville police say officers saw suspicious RV and swept apartments door-to-door before blast occurred, likely saving lives. Officers were “blown to the ground” & at least one suffered hearing loss. pic.twitter.com/SbzKZ1vooS — Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020

