Norske politikere som fortjener respekt – en fullstendig gjennomgang.

Forfatter: Helge Lurås. Utgitt av Resett forlag.

Fra forhåndsomtale av boken: «…en kritikerrost bok du må ha liggende fremme på stuebordet når du får gjester. Den er lettlest og gir deg ikke dårlig samvittighet hvis den forblir uåpnet – med mindre du er politiker, kanskje.»

Boken er glimrende og avslørende for dagens norske politikere, men har også noen svakheter. Det geniale med boken er at den kan overraske noen og enhver med konsekvensen av forfatterens innsiktsfulle analyser. Mangel på noen analyser kan være irriterende for den politisk korrekte leser, som gjerne hadde sett at sin favorittpolitiker bli omtalt.

Forfatteren har analysert alle sentrale politikere meget grundig! Noen politikere med ryggrad, bein i nesa, baller og mer eller mindre store bryster er utelatt, men det får man skylde på plassmangel. Det er grenser for hva man får plass til mellom to permer. «Man kan ikke gøre alle til laks», sa fjesingmora, spesielt med det ambisiøse og krevende utgangspunktet for respekt (!) som forfatteren har.

Det mest avslørende for makteliten er hvilke politikere som ikke fortjener å bli omtalt i boken. Det er nemlig meget viktige og sentrale politikere som antakelig føler seg skuffet. Av disse kan nevnes: Statsminister Erna Solberg, fra partiet Høyre, er landets mektigste politiker, men overraskende nok, så har hun ikke fortjent plass i boken, når det gjelder respekt. Det kan skyldes at hun er en arrogant og ignorant politiker med skylapper, som står for en strutsepolitikk hvor hun har hodet begravet i klimahysteri og forakt for «sammensuriet» av befolkningen i landet. Dertil er hun også «nazi», ikke bare på lederlønninger i staten (uttalt i Stortinget), men på svært mye annet.

Det kan være nok å nevne at det er et paradoks at hun er leder for partiet Høyre, som erklærer seg for å være konservativt, men det er ingenting i Ernas politikk for radikale og vitenskapelig ubegrunnede tulltak (sic) for en ikke-eksisterende klimakrise, som er konservativt. Dertil er det heller ikke konservativt å gjennomføre en utskifting av Norges befolkning med folk fra dystopiske MENA-land, slik konsekvensen av hennes politikk vil bli.

En Høyre-mann som kunne ha blitt nevnt i boken er Hallgrim Berg, som har gitt ut boken «Demokrati eller islamisme: Europa under islam?», men han er jo dessverre ikke aktiv politiker lenger, og dessuten så er Ernas politikk det motsatte av hva Hallgrim forfekter.

Opposisjonens fremste og mest fomlete politiker, tåkefyrsten Jonas Gahr Støre, har heller ikke fortjent å bli omtalt i boken. Det er ingen respekt i å nekte for å ha hatt kontakt med terrororganisasjonen Hamas i et TV-intervju, mens det motsatte ble bevist, og han ville ha omgjort TV-opptaket. Like lite ære er det i å ha kritisert redaktør Vebjørn Selbekk i Magasinet for å ha publisert noen Muhammed-kariktaturer. Støre forsvarer åpenbart hverken norsk grunnlov eller FNs menneskerettigheter når det gjelder ytringsfrihet. Nylig har han ytret at han burde ha vist et annet ansikt i politikken, men hvilken side av hans Janus-ansikt det er, er en gåte for Norges befolkning.

Opposisjonens politiker nummer 2, som muligens allerede er blitt nummer 1, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, må se langt etter en prestisjeplass i boken. Muligens kan det skyldes hans latter. Det har seg nemlig slik at han bare ler når han får vanskelige spørsmål. Ikke særlig respektfullt å le av journalisters seriøse spørsmål. Det er et dilemma for SP å være både nasjonalistiske i landbrukspolitikken og å ha valgt en sosialistisk side. Betegnelsen nasjonalsosialistisk er nærliggende, men man bør ikke sammenligne dagens SP med tidligere Bondepartiet og deres statsråd Quisling.

Ingen i MDG har gjort seg fortjent til omtale. De er jo klimafornektere alle sammen ettersom de fornekter naturlige klimaendringer, og at det ikke finnes bevis for at menneskeskapte utslipp av plantenæringen CO2 påvirker klima i noen målbar grad. De har jo også akseptert FNs klimapanels forklaring på global temperatur hvor FN modellerer jorden som flat! (UN IPCC report AR5, WG1, Ch. 2, fig. 2.11). Leder for amerikanske «Flat Earth Society» er enig med UN IPCC og MDG om at jorden er flat.

Audun Lysbakken, SV, kan umulig fortjene respekt ettersom han er den eneste politikeren som er blitt sparket ut av en regjering i Norge på grunn av korrupsjon. Statsråd Hareide, KrF, ville ikke støtte Ernas regjering, men tok gjerne en ministerpost. Verre værhane kan man vanskelig finne. Null respekt.

Respekt kunne det ha tilfalt Venstres Trine Skei Grande hvis hun hadde villet skryte på seg å ha forført en ung viril, men indisponert ung mann til en hyrdestund i en åker, men hun bare forsøkte å skylde på den unge mannen for å ha vært den pågående i seksualakten. Det blir stående som hennes ettermæle. Ikke spesielt ærerikt i politikken. Hadde det vært en mann som hadde gjort det samme, så hadde han blitt dødsdømt av me-too-fordommerne.

FrP-Siv og hennes våpendragere, inkludert Sylvi og Ketil S-O, burde kunne få litt respekt for å ha handlet resolutt i en ikke-eksisterende krise for FrP. Det som taler imot er at de dolker folk i ryggen som holder CIH og CT-G høyt.

Muligens kunne man finne noen i Rødt, hadde det ikke vært for at deres politikk høyst sannsynlig ville blitt lik Stalins, som har minst 25 millioner menneskeliv på samvittigheten i tillegg til vold, tortur og terror. Kommunismen er den ideologi som har drept flest mennesker på kortest mulig tid, og det av landenes egne befolkninger i Russland (Sovjet), Kina, Kambodsja m. fl. Overgår nazismen.

Når det gjelde de norske politikere som egentlig fortjener respekt så anbefaler jeg å lese boken, for det er en overraskelse, som jeg ikke vil røpe her. I boken kan man også fylle inn med sine egne preferanser, eller her i kommentarfeltet.

