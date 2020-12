annonse

Inntektsstrømmen ligger i politikerkarrieren. Deri ligger mye av forklaringen og den er skremmende. For pengene forklarer samtidig politikerklassens manglende ryggrad.

Samt at der antikrist regjerer vil folk flest tilpasse seg, sågar med kompromisser på tvers av Norge til beste – fordi det personlig lønner seg. Et system med karrierepolitikere som er verre enn ren kommunisme hvor folk vet hvordan herskerklassen forholder seg. Fordi folk uten illusjoner tillater seg ikke like lettlurt.

Men det norske folket, i flertall, enten vil ikke åpne øynene, eller er blitt lettlurte og forstår ikke realitetene. Det er ikke uten grunn at den dype politiske statsmakten hvert år subsidierer riksmediene og, NRK alene, til sin ensidige side, sistnevnte med 6,6 milliarder i året. Snakk om inntektsstrøm, som statskanalen mer enn villig politisk kvitterer for… Uhederlighet og korrupsjon, godt hjulpet av landets oljeformue, det gjennomsyrer det meste i dagens dans rundt gullkalven.

Systemet, for tiden med Erna Solberg i spissen, er rigget mot politikerne for 100% ærlig å arbeide for folkets nasjonale interesser. Slike blir satt på plass, eller ekskludert som av FrP-formannen i Oslo, Geir Ugland Jacobsen nylig. Vårt er ikke et sant demokrati når vårt representative system misbrukes, subsidiert i tillegg. Landet er politisk «kuppet» og er blitt til et partivelde. Blant annet derfor er det vi må bøye oss underdanige for de globale aktører. Det «tjener» politikerne skamløst på, ikke fedrelandet.

EU og FN har milliardærvenner som skurken George Soros og andre styrtrike globale fordelsfolk på sin side. Som bevisst blander seg inn, sågar med vold, i demokratiske valg til fordel for sin berikende globalistiske sfære, med sin egen agenda. Se til USA valget.

Vi kan ikke stole på tulle partier med tullebukker til ledere i deres ødeleggelse av fedrelandet. Dette fikk vi demonstrert med all tydelighet fra maktpersonen Siv Jensen – forøvrig utgått fra Erna-skolen og «skakk-regimet» hennes – da Siv u-seremonielt kastet ut Jacobsen, formannen i Oslo FrP. Som tidligere mente, der burde være alternative kandidater til et nasjonalt parti-formanns valg, tenk det. Men Sivs global-musikk fikk et alvorlig tilbakeslag da hennes nestleder Sylvi Listhaug i et VG intervju røpet at hun mente at de nasjonalkonservative lignet på nasjonalsosialistene; implisitt på nazistene. Snakk om å støte fedrelands patriotene fra seg og å ødelegge partiet. Det har de to i felleskap nå sørget for: kysset FrP farvel, helt alene.

Så er denne «herskerklassen» oss andre moralsk overlegne? Nei, tvert imot, mange er direkte moralsk forkastelige. Tenk bare på spillet og korrupsjonen under de politiske anstrengelsene for Norges plass i Sikkerhetsrådet. Med Erna aktivt deltagende. Noe av dette fremkom på Document.no under kronikken «DN: Eriksen Søreide lånte Rød-Larsens leilighet».

Snakk om krake søker make. Når vi vet at det er sistnevntes kone Mona Juul som er Norges ambassadør til FN, referert til som diplomat-ekteparet. Saken er, UD er et ideologisk rottereir slik som en tidligere ambassadørvenn av meg beskrev det. Akkurat det har jeg selv litt erfaring med. Og dette «rottereiret» står blant annet for mesteparten av den 38 milliarders «u-hjelpen» som hvert år forsvinner ut i det korrupte ingenting. Og Erna, etter 7 år i statsministerstolen, har knapt noe rettet på. Er ikke det beundringsverdig?

Det hører med til historien at Rød-Larsen var venn med og lånte penger av overgriperen Jeffrey Epstein, enten det nå var for seg selv personlig eller for økonomien til tankesmien International Peace Institute (IPI). Som UD støttet med hele 116 millioner under Rød-Larsens femten år lange president periode. Dette stinker, som så mye annet angående UD med nå Ina Eriksen Søreide som den ansvarlige og merkelige, den etterplaprende politisk korrekte ministeren. Unnskyld meg, jeg tenker om henne kun som et strå som blafrer med vinden. Jonas Gahr Støre var en av hennes forgjengere som utenriksminister. Som DN sier, han er den som lengst har hatt ansvaret for UD og som tok over i 2005, samme år som Rød-Larsen ble utnevnt til president i IPI. Under Jonas ledelse fikk IPI 68 millioner. Og i samme periode ble Palestina sterkt støttet hvor også Rød-Larsen var med. Jeg husker godt Jonas løy til stortinget om sin kontakt direkte med Hamas. Snakk om gutteklubben Grei.

Hva vi savner er et norsk protest- og fedrelands parti som rakrygget kan stå opp mot både løgnpressen og alle forræderene. Ingen av dagens stortingspartier duger, alle inngrodde i sine falske makt forestillinger – dessuten statssubsidierte de også. Systemet er helt skakkjørt og klart for skraphaugen. For her og nå gjelder bikkjeloven, som enkelt betyr, trofasthet til matmor, den norske staten… Oljefondet tillater brød og sirkus bare enn så lenge. Globalistene tar lett knekken på resten. Og vesten blir totalitær den også. Fordi demokratiet og spesielt ytringsfrihet er blitt for tungvindt, ja altfor besværlig for Erna og den nye herskerklassen, det ødelegger nemlig det skitne forførende spillet deres. Hvilket forklarer EU som en farlig mellomstasjon til total folkelig avmakt. Med FN som verdensregjering? Er det nasjonal-forrædernes spill, for hva ellers?

Etter å ha skrevet det ovenstående gjorde en venn av meg oppmerksom på det saftige innlegget i Klassekampen i går 17. desember skrevet av Øystein Steiro Sr med overskriften «Med andre ord». Det gjorde mine ord herfra Chile til sannhet med store bokstaver. Norge har dessverre en korrupt stats ledelse med profesjonelle løgnere og en alvorlig opprenskning må til. Det er umulig for landets velgere å ville tillate dette sinnsvake kjøret å fortsette.

