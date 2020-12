annonse

Frankrike bekrefter det første tilfellet av den muterte koronavirusvarianten som blant annet Storbritannia har påvist fra før.

Bekreftelsen ble kunngjort av det franske helsedepartementet sent fredag kveld.

Den smittede som har fått påvist det muterte viruset, er en fransk statsborger bosatt i Storbritannia. Personen kom fra London 19. desember og ble testet på et sykehus i Frankrike 21. desember. Vedkommende er symptomfri og er i selvisolasjon i en bolig i Tours i den sentrale delen av Frankrike.

Mutasjonen som Storbritannia har oppdaget og som har fått navnet VUI 202012/01, anslås å være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten av koronaviruset. Mutasjonen har også blitt påvist i Danmark, Nederland, Island, Italia og Australia. Utviklingen har ført til at mange land har stanset flygninger fra Storbritannia.

Det britiske medisinske tidsskriftet BMJ påpeker at det så langt ikke er noe som tyder på at det muterte viruset er mer dødelig eller at det har gjennomgått så store endringer at behandlingsmåter eller vaksiner påvirkes.

Andre mutasjoner av koronaviruset har blitt påvist også tidligere.

Det er vanlig at virus endrer seg, eller muterer, og at virus dermed blir mer smittsomme, uten at det betyr at viruset blir mer farlig. Det påpekte også Niklas Arnberg, professor i virologi ved universitetet i Umeå i Sverige, i september.

– Når det dreier seg om dette viruset og andre virus som sprer seg fra dyr til mennesker og begynner å spre seg blant oss, er det fullt naturlig at de muterer. De tjener ikke på å ta knekken på mennesker, for da blir det vanskeligere for viruset å spre seg, sa han.

Mutert koronavirus funnet også i Japan

Japan bekrefter landets første tilfeller av den nye muterte varianten av koronaviruset som først ble påvist i Storbritannia før jul.

Fem personer er satt i karantene etter å ha testet positivt etter ankomst fra Storbritannia mellom 18. og 21. desember. Det opplyser helseminister Norihisa Tamura.

De fem ankom Japan før landet torsdag innførte midlertidig forbud mot utenlandske tilreisende fra Storbritannia.

Nå er det kun japanske borgere og utenlandske statsborgere med fast opphold i Japan som får slippe inn i landet. De må tilbringe 14 dager i karantene ved ankomst.

Japan registrerte fredag 3.823 nye smittetilfeller. Siden pandemiens utbrudd har landet påvist 215.000 smittetilfeller og 3.200 koronarelaterte dødsfall.

