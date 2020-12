annonse

Med bakgrunn i de pågående utrenskninger av nasjonalkonservative i Fremskrittspartiet nå til dags, åpner det seg store muligheter for de nasjonalkonservative i Norge som ikke må kastes bort.

Selvstendighetspartiet er i den tro at folk flest er nasjonalkonservative når det kommer til stykket.

Vi vil blant annet ha:

– selvforsørgende kjernefamilier,

– et selvforsynt Norge som har gode handelsforbindelser med andre land basert på gjensidig respekt,

– politikere som arbeider for Norge og norske interesserer,

– et fungerende byråkrati som leverer tjenester som lovet,

– et Norge i fremtiden som også hovedsakelig består av nordmenn,

– et rettsvesen der loven er lik for alle og ikke ulov råder.

Selvstendighetspartiet ser det kommer signaler fra folk og velgere som er i tvil om hva de skal stemme ved neste stortingsvalg. Det er normalt at folk vil stemme på noen som har sjanse til å komme i maktposisjon og dermed kanskje stemmer på noen de er mindre enig med enn det alternativet som de mener er best. Selvfølgelig godt hjulpet av et sterkt venstrevridd løgnmedia som ikke lenger er ei vaktbikkje, men den viktigste aktøren i valget.

For noen er Selvstendighetspartiet uspiselige fordi noen på venstresiden kaller oss stygge ting. For oss er de feige angrepene et sikkert tegn på at vi går i riktig retning. Enhver som går imot venstresidens løgner, inhumane sosialisme og hatretorikk, vil bli kalt for stygge ting. Har dere ikke blitt kalt for stygge ting av løgnpressen, har dere enkelt og greit ikke vært i nærheten av målet.

Selvstendighetspartiet vil derfor invitere alle nasjonalkonservative partier til å delta i en form for allianse til neste valg. Vi er åpne for mange typer samarbeid. For oss er det den praktiske politikken som føres det sentrale og ikke tom framtoning. Vi er ikke opptatt av hvem som får de sentrale verv så lenge de er kompetente, arbeidsomme og får jobben gjort. Våre politiske 3 på topp hovedpunkter er:

– stopp i innvandringen som nå koster oss ca. 250 milliarder kr i året (ca. 75.000 kr pr skattebetaler)

– stopp i det grønne skiftet som snart vil koste oss mye mer enn innvandringen, til ingen annen nytte enn mer fremtidige utgifter,

– ut av EU, Schengen og alle andre bindende internasjonale avtaler som ikke gagner Norge.

En annen måte å alliere oss på er å dele opp landets valgdistrikter oss imellom. Det vil si bare et av de partier i alliansen stiller i hvert av de 19 valgdistrikter. De andre hjelper gjerne til hvis de vil.

Det viktigste er uansett at vi snakker med hverandre i god tid før valget. Helst før nyttår.

Kom dere bort til tastaturet og send en e-post til oss, om dere er interesserte i å snakke sammen til det beste for Norge og nordmenn?

