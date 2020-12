annonse

Holdt lokalbanken ansvarlig.

Han skulle kjøpe kryptovaluta, sørlendingen som overførte åtte millioner kroner til det utenlandske selskapet Pro Capital Markets. Summen ble fordelt på en rekke transaksjoner i perioden fra mai til august 2019.

I denne perioden ble mannen gjentatte ganger advart av Søgne og Greipstad Sparebank, som overføringene skjedde gjennom, om at Pro Capital Markets kunne være svindel. Banken var på sin side blitt underrettet av samarbeidspartnerne Evry og DNB.

Mannen trosset likevel bankens råd, og bekreftet at overføringene skulle gjennomføres. Da det til slutt sank inn at Pro Capital Markets faktisk var økonomisk lureri, gikk mannen til Søgne og Greipstad Sparebank og krevde tapet på vel 7,9 millioner kroner dekket.

I saken som mannen anla for Finansklagenevnden mener han at Søgne og Greipstad Sparebank burde ha stanset overføringene fordi disse avvek fra hans vanlige bruk av bankkontoen og på grunn av hvitvaskingslovens bestemmelser.

Mannen fikk ikke medhold i nevnden, skriver Dagens Næringsliv i sitt referat av sakspapirene, og står dermed selv ansvarlig for tapet på nesten åtte millioner kroner.

Finansklagenevnden er et privatrettslig bransjeorgan hvis avgjørelser bare er rådgivende for finansinstitusjonene og kundene. Mannen kan i teorien dermed bringe saken inn for tingretten i håp om dommerne der er mer lydhøre for hans argumenter.

