annonse

annonse

Jeg snakker om våre rå politikere. Vi hadde neppe fått stemme i det hele tatt om de trodde vi kunne forårsake reell korrigering, til en forandret politisk kurs. Så til de grader overmodige og foraktelige er toppene blitt.

I innbilt «personlig» fortreffelighet. Som de roter sammen med stillings- og tillits-autoritet. For autoritet har kun med profesjonell, ærlig jobbing å gjøre. Det norske demokratiet er på løgnaktige veier og fungerer dårlig for folket. Bare godt for fordels-folkene. Vårt storting representerer mest betalte «statistroller» for en innmari frekk elite som antar folket ideologisk parkert og kontrollert, det vil si av de grovt statspenge-avhengige riksmediene – at makten kan lyve og forsyne seg i vilden sky. Og ikke å kunne tas ned?

Øystein Steiro Sr fikk dette ypperlig frem i Klassekampen med overskriften «På Privaten» under vignetten «Med andre ord». Den må leses for å forstå hvor umoralske og korrupte politikere er på «privaten»…Og om hvordan det velsmurte systemet tillates å regjere og raljere med alle oss andre. Den «siste Sovjet stat» fått en farlig ny olje-dekadens-dreining.

annonse

Les også: Mislykkede halv-studerte fjols har landet liten nytte av

For denne nyrike «Makten» har bestemt oss nordmenn utskiftet til fordel for fremmede. At nasjonen gradvis skal reduseres til et nordlig distrikt i en globalistisk en-verden. Under FN og gjerne med Erna Solberg som generalsekretær. For befolkningens utskiftning skjer okke som, derfor «passivt» må vi bare akseptere vår skjebne… Eksempelet Sverige bare preller av, eller forties. Det hele er til-rigget på de forskjelligste måter. Men verst, alt dette er mulig med «stats-kjøpte» riksmedier, inkludert NRK. Et massivt propagandaapparat til bruk for landet og opposisjonens undertrykkelse. Et løgnaktig, udemokratisk foretagende, med bruk av våre egne penger til vår detronisering. Med politiske aktører som snakker rasisme på utpust og innpust for bevisst å ødelegge samfunnstilliten – i et egalitært, lite rasistisk Norge. Dette for å destabilisere befolkningen for å «rettferdiggjøre» diktatoriske grep. Med hat-avstraffelse av oss nasjonale. Snakk om å rette baker for smed.

Uten å vite om Steiro innlegget, som tok for seg Rød-Larsen saken, samt det skakkjørte humanitær-politiske komplekset, publiserte Resett mitt innlegg 18/12/20 «Alt Erna Solberg gjør, koster oss penger», som i likhet med Steiro radbrekker systemet og belyser korrupt pengebruk og skadelige, tette nettverk i den norske utenrikstjenesten generelt. Blottlagt er et system av elite-sirkulasjon og personlige hestehandler på tvers av partigrenser. Samt et UD som overhodet ikke ivaretar nasjonens sanne interesser, men NGOers og/eller enkeltaktørers særinteresser. Som hensyntar Ernas personlige interesser. Noe som tildekkes av utenriksministeren og vår FN-ambassadør, to bestevenninner. Det sier noe og samtidig at det tidligere konservative Høyre er en saga blott.

annonse

Les også: Patriotenes korstog mot globalistene

Den manglende respekten for velgerne er uomtvistelig. Demonstrert tydeligst da folket stemte Nei til EU to ganger. For det ble som med «nissen», til ingen nytte – «for bakerst på lasset satt Gro og lo, vi blir nok sammen fortsatt, vi to». Gro Harlem Brundtlands manøvreringer på tvers av både folket og Grunnloven er hennes stygge ettermæle, uansett hvordan hun nå vrir og vrenger seg. Men den forkledde Erna er ikke bedre, hun kjører det samme unasjonale løpet. I de fleste sammenhenger kunne vi like gjerne hatt Gros løpegutt, Jonas Gahr Støre, ved roret. De er nær fornøyelige, han later seg sosialist, Erna later seg konservativ der de fremtrer, begge like falske politiske.

Som to uskjønne kameleoner som skifter farge, ikke for å kamuflere seg, men for å kommunisere…

Tilbake til valgsystemet og partiveldet. Vi kan ikke stemme på dyktige, ærlige personer, som vi deretter kan holde ansvarlige. Nei, anonymisering gjennom partier og ellers er for at aktørene til dels korrupte skal kunne skjule seg, ikke ansvarliggjøres. Politiker-sproget er innøvd såpeglatt for formålet. Altså, vi kan kun stemme på partier og på de valglistene som elitene kløktig selv har utarbeidet. Med konforme kandidater fremst, andre plassert langt nede og utenfor valgbar rekkevidde. Uten at vi kan stryke eller kumulere. Valglistene representerer altså kun mer-av-det-samme, fra disse (av staten uheldig sterkt subsidierte) partiene. Altså «konforme» mennesker i skyld og takk til partiene, ikke til folket. Ikke folkedemokrati dette, men til et statlig partidiktatur blitt. Forandring er umulig med den kompakte politikermassen så sammensveiset rundt økonomiske fordeler. Et spill, et skjult diktatur i realiteten.

Les også: Rydder Erna opp? I så fall i hva?

Stortingspartiene kontrolleres av karrierepolitikere som ingen forandring vil ha i sin behagelige økonomiske tilværelse – med frynsegoder. Landet må av-subsidieres rent generelt fordi staten er for mektig og for stor blitt. Folk blir hundset og straffet av partier uten takhøyde, senest eksemplifisert ved ekskluderingen av Geir Ugland Jacobsen, lederen for FrP i Oslo. Og riksmediene de trykker ikke folk som meg, vi har ingen sjanse til å komme på luften i et stadig mer totalitært land.

annonse

Så hva kan vi gjøre? Vi må ha frem et nasjonalt, konservativt parti med de rette folkene. Selv om partiet vil bli motarbeidet og hundset og løyet om herfra til månen. For korrupsjonen og det løgnaktige nettverket er nå vårt beste argumentet og Erna går ikke klar, hun har tilsatt mange av disse «verre enn kake-bomme» tyvene. I hennes hele 7 år har dette fått skure, u-hjelpen ikke minst. Tillatt på hennes vakt. Gjør det heleren bedre enn stjeleren? For det er umulig hun ikke har forstått råttenskapen. Og sitt ansvar for landets beste interesser. Ikke verdens, ikke EUs ei heller FNs. Eller er Erna våre internasjonale motstanderes trojanske hest på innsiden blitt?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474