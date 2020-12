annonse

Amerikanere reddet julen til et reinsdyr som var strandet på såpegladd is.

I videoen under kan du se en hvit mann redde reinsdyret ved å dytte den over isen.

Når «Rudolf» endelig kom fram til trygt land sprang den inn i skogen.

We all need a little help sometimes pic.twitter.com/FBhrydMlGt

— Dave M (@SpotTheLoon2010) December 23, 2020