Enkelte på sosiale medier reagerer på at statsminister Erna Solberg (H) slapp billig unna i et nytt intervju med TV 2 om året som gikk.

TV2.no er som regel ganske hard mot politikere som befinner seg på høyresiden. Blant de som har blitt kritisert daglig de siste årene er USAs president Donald Trump. Flere ganger har TV2 omtalt Trump som rasist.

Men er man like kritiske til landets egne politikere? Det siste året har spesielt statsminister Erna Solberg vært skånet for kritikk i de etablerte mediene, mener mange.

– Covid-19 er relativt ufarlig

For misnøyen har vært stor hos mange samfunnsdebattanter og helsepersonell.

Flere har reagert sterkt på at Solberg og hennes regjering har strengte ned landet i forbindelse med coronaviruset, når viruset, ifølge amerikanske smittevernmyndigheter (CDC), dreper svært sjelden.

Ifølge CDC har man over 99 prosent sjanse for å overleve viruset om man blir smittet og er under 69 år.

Overlege ved Haukeland sykehus i Bergen, Halvor Næss, er en av de som har rettet skarp kritikk mot Solberg-regjeringen.

– Hvorfor stenges landet ned? Vi vet nå at Covid 19 er relativt ufarlig. Dødeligheten er lik eller lavere enn dødeligheten for influensa for yngre personer og litt høyere enn for influensa hos gamle. For befolkningen som helhet dør 0,1% av de koronasmittede ifølge FHI, skrev han i en kommentar publisert i Resett tidligere denne måneden.

Morsomt

Også legen Nils Fosse har vært skeptisk til den nye coronavaksinen og sagt at den ikke er trygg å ta.

Men selv om flere leger har stusset på den strenge nedstengingen, ble ikke statsminister Solberg presset om dette under det nylige TV 2-intervjuet.

Solberg fortalte at hun skal danse til levende musikk når pandemien er over. Hun synes også det var veldig morsomt i sommer når folk var på ferie og måtte haste tilbake til Norge ettersom landene de var i kunne bli røde.

– Jeg husker jo kappløpet med flyene fra Spania, og det ble en morsom vits. Det kan kanskje virke ulogisk at hvis du lander etter klokken 12 så havner du i karantene. Men vi må ha noen regler, og på ett tidspunkt må det være et skjæringspunkt, sa Solberg.

Brudd på menneskerettigheter

Solberg fikk heller ingen spørsmål om det mye kritiserte hytteforbudet som kom i mars.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) kalte forbudet et inngrep i menneskrerettightene. NIM mente at hytteforbudet burde vært til høring fordi det var et alvorlig inngrep i bevegelsesfriheten til folk.

TV 2 hadde heller ikke kritiske spørsmål til Erna Solberg angående den nye vaksinen som er kommet til landet og som flere leger er skeptiske til.

Solberg uttalte at hun håper flest mulig personer i Norge tar vaksinen, uten å få spørsmål om bivirkninger og risikoen ved å ta en vaksine som har blitt hastegodkjent.

